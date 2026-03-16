海廢不再只是垃圾　印太海廢論壇再生彈珠台與藝術作品成焦點

▲海廢不再只是垃圾，再生彈珠台與藝術作品成焦點。（圖／記者鄭逢時攝）

記者鄭逢時／金門報導

「印太海洋廢棄物治理國際論壇」16日在國立金門大學舉行，除多場學術交流外，會場也展示多項海洋廢棄物再利用成果，從再生材料製作的彈珠台到藝術創作，展現海廢循環利用與創新設計的多元可能，吸引與會者關注。

中華民國海洋委員會主任委員管碧玲與帛琉農漁及環境部部長Steven Victor於論壇現場共同體驗一座以海洋塑膠廢棄物板材製作成的彈珠台，結合台灣傳統童玩與環保理念，成為現場一大亮點。兩人的示範操作不僅為論壇帶來輕鬆互動的氣氛，同時也象徵海洋廢棄物可以透過創意設計重新賦予價值，讓海洋議題能更貼近日常生活。

論壇中也邀請金門在地創作者分享海廢再生的理念。創作者王明宗以「化危機為轉機－從白色惡夢到金門守護神的創生之路」為題進行演講，介紹如何將海廢保麗龍轉化為象徵金門在地文化的風獅爺，希望透過藝術創作傳遞海洋保育觀念，同時結合在地文化意象，為環境守護注入新的力量。

陶藝家吳惠民則以「金門海廢－漂流木再利用」為題發表演說，並於會場外展示「海洋悲歌」系列作品。其作品是透過漂流木與各類海洋廢棄物交織於魚體之中，呈現強烈視覺衝擊，提醒人們海洋垃圾最終可能透過食物鏈回到人類生活，藉以凸顯保護海洋環境的重要性。

此外，會場也展示多家業者以海廢再生材料製成的產品，包括再生塑膠料、太陽眼鏡、水壺架、手機架、板凳、永續鋼筆與商務背包等，展現出產業界在海洋保育與循環經濟領域的創新成果與技術實力，也為海洋廢棄物再利用提供更多可行的實踐方向。