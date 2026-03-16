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社會 社會焦點 保障人權

慶WBC贏韓國！爌肉飯名店兌現祭品文　「勇腳伯」氣噗噗：我沒領到

記者唐詠絮／彰化報導

彰化飄香70年的「阿泉爌肉飯」誓言WBC經典賽中華隊贏韓國幾分就送幾百碗爌肉飯，中華隊以5比4氣走韓國，讓業者「又驚又喜」，決定在今（16）日下午4點於店門口送出100碗，另外100碗捐給彰化家扶中心，把贏球的喜悅化為愛心。不過媽祖進香熟面孔「勇腳伯」排了100多號無法拿到爌肉飯，氣噗噗跑去找店家理論，直說「我明明算好應該有我的份！」

▲阿泉爌肉飯兌現祭品文送爌肉飯，勇腳伯沒領到或大與業者理論。（圖／民眾提供）

▲阿泉爌肉飯兌現祭品文送爌肉飯，勇腳伯沒領到與業者理論。（圖／民眾提供，下同）

▲阿泉爌肉飯兌現祭品文送爌肉飯，勇腳伯沒領到或大與業者理論。（圖／民眾提供）

台韓大戰，全台球迷看得熱血沸騰，彰化市知名排隊名店「阿泉爌肉飯」在賽前豪邁喊出，只要中華隊贏韓國1分，就送100碗爌肉飯，贏2分就送200碗，要與鄉親一起為台灣英雄應援。沒想到中華隊真的以一分之差力克強敵韓國，讓業者笑說：「說到做到，贏球的喜悅一定要跟大家分享！」

今天下午，店門口果然擠滿了排隊人潮，大家都想免費品嚐這碗傳承一甲子的好味道。店家也信守承諾，準備了100碗現場發送，業者再加碼100碗全數捐給彰化家扶中心，讓弱勢家庭也能感受這份勝利的溫暖。

▲阿泉爌肉飯兌現祭品文送爌肉飯，勇腳伯沒領到或大與業者理論。（圖／民眾提供）

▲阿泉爌肉飯兌現祭品文送爌肉飯，再現排隊人龍。（圖／民眾提供，下同）

然而現場人潮眾多，難免有人沒排到。「勇腳伯」原本興高采烈地排隊，自認為號碼算得剛剛好，結果卻沒拿到號碼牌，當場「氣噴噴」，忍不住跑去跟業者理論，直呼「我明明有算到啊！」場面一度有些尷尬。

不過業者也展現風度，耐心安撫解釋，強調這是公益活動，希望大家一起為台灣英雄加油，不要為了一碗爌肉飯傷了和氣。最後勇腳伯也逐漸釋懷，這場小插曲總算和平收場。

▲阿泉爌肉飯兌現祭品文送爌肉飯，勇腳伯沒領到或大與業者理論。（圖／民眾提供）

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