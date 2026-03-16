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男女嘟嘟車後座「激情肉搏」！荒謬畫面曝　泰司機看傻眼

▲▼男女嘟嘟車後座「激情肉搏」！荒謬畫面曝　泰司機看傻眼。（圖／翻攝自Facebook）

▲一名外籍男子在嘟嘟車後座毆打女友。（圖／翻攝自Facebook，下同）

記者王佩翊／編譯

泰國普吉島一名嘟嘟車司機公開恐怖影片，一名外籍男子在搭乘嘟嘟車時，竟在車上對女友動粗，雙方扭打成一團。司機見狀出手制止，反遭男子攻擊，因此他將整個過程拍下po上網，引發泰國網友公憤。

根據The Thaiger報導，該名嘟嘟車司機以Ko Nus Ok的帳號名將該段影片上傳至臉書。他表示，這起暴力事件發生在普吉島，當時這對情侶搭乘嘟嘟車行經一家路邊藥局，女方要求停車進去買藥。怎知當女方返回後，男子因為等待時間過久，突然失控暴怒，開始對女友施暴。

從曝光的影片可以看到，該名外籍男子先是粗暴地將女子推倒在嘟嘟車後座的座位上，接著伸手掐住她的脖子。女子雖然奮力反抗並試圖用腳踢開對方，卻因力量懸殊無法掙脫，雙方就這樣扭打成一團。直到影片最後，男子還朝女子臉部狠狠賞了一巴掌。

▲▼男女嘟嘟車後座「激情肉搏」！荒謬畫面曝　泰司機看傻眼。（圖／翻攝自Facebook）

嘟嘟車司機13日將這段影片上傳至臉書，隨即在泰國社群媒體和新聞媒體間瘋傳。不過除了撻伐施暴男子外，部分泰國網友也質疑司機為何只顧著拍攝，而沒有第一時間出手幫助受害女子。

面對外界批評，該名嘟嘟車司機出面澄清表示，自己其實已經多次試圖介入阻止，但反而被這名外籍男子攻擊。外籍男子還對他嗆聲，對方告訴他是「私事」，要他別多管閒事。

儘管如此，司機仍想辦法控制住局面，最終成功將施暴男子趕下車，並將受傷女子安全送回飯店。

對於為何要錄影，司機解釋是擔心車輛在過程中遭到損壞，必須保留證據以便向這對情侶求償。他透露車輛確實有部分受損，但並未說明是否已向警方報案處理此事。

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