手邊沒有蛋！他煮玉米濃湯「加入1甜品」　一票看傻：貸款也要告

▲康寶分享新吃法。（圖／翻攝自Threads／knorrtw）

記者曾筠淇／綜合報導

康寶玉米濃湯相當有名，但吃膩之後，要用什麼方式換換口味呢？近日康寶透過社群平台分享「邪教配」，而小編第一天就是使用布丁！不少網友看到後，都忍不住直呼「我剛剛問了朋友，存證信函該怎麼寫才好」、「我貸款也要告你，但讓我先試試好不好吃」。

把布丁加進玉米濃湯

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康寶透過Threads發文表示，「每天一組邪教配，直到法務喊停day1」，小編心想，玉米濃湯如果不加蛋，還會好吃嗎？於是他便試著加入統一布丁。小編將布丁加入玉米濃湯之後，用湯匙攪拌均勻，最後布丁就像蛋花般散開。

貼文一出，吸引2000多人按讚，其中不少網友都直呼「你這樣搞自己，有經過媽媽的同意嗎」、「你去高麗菜煮蛋桌旁的廚餘桶坐」、「赫然發現這個社會其實是『飯不可以亂吃，話可以亂講耶』」。也有網友表示，「感覺是可以的，布丁原來是雞蛋、牛奶、糖、香料，我自己煮玉米濃湯的時候也會放這些材料」。

各種邪教吃法引討論

說到「邪教」吃法，之前也有網友分享，他去石二鍋時，會把牛肉片拿去沾檸檬冬瓜冰沙，結果發現味道還行。還有網友去吃八方雲集時，直接將鍋貼丟進酸辣湯內，還納悶難道都沒有人這麼吃嗎？也有店家曾分享，他將煉乳淋在滷肉飯上，雖然看起來很邪教，但真的很搭！各種吃法，總能引起網友討論。