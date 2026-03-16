翁曉玲稱日本在台後代百萬人　許淑華：中國AI假影片連藍委都騙到

▲許淑華批評翁曉玲。（圖／翻攝自Facebook／許淑華）

記者郭運興／台北報導

國民黨立委翁曉玲15日發文批評總統賴清德，卻提到「網路上有段傳言說，台灣戰後留下許多日本人，目前在台後代有百萬人，其中有不少人組成民進黨派系新潮流」。但該資訊早在2024年就遭事實查核中心查證為虛構。對此，民進黨北市議員許淑華今（16日）表示，如果有關注中國資訊戰的人，不難發現，翁曉玲引用的論點，正是最近中國AI假影片內容，大家一直在提醒社會要警覺中國AI假影片。結果沒想到，連堂堂國民黨立委翁曉玲都被騙到了。

許淑華表示，最近，翁曉玲委員針對賴清德總統提出批評。不過仔細檢視翁曉玲所引用的歷史資料，卻出現了許多明顯錯誤，直接引述中國造假影片的錯誤資料，大家就知道資訊戰滲透有多無孔不入。

許淑華指出，翁曉玲把二戰後滯留台灣生活的日籍人口數據異常誇大，史實約6000人，翁曉玲則說有百萬。甚至還把黨外運動時期重要的《新潮流雜誌》，誤認為日本籍後代組成。史實上，這個黨外雜誌社，有無數外省籍前輩參與，為台灣的民主改革付出一生。

許淑華表示，如果有持續關注中國資訊戰的人，其實不難發現，翁曉玲所引用的許多論點，正是最近在社群平台上流傳的中國AI假影片內容。

許淑華說，這類影片通常以強烈仇恨情緒包裝，搭配大量錯誤甚至虛構的歷史資料，目的就是想干擾民主社會的公共討論。

許淑華直言，所以整件事情都讓自己感到非常諷刺，大家一直在提醒社會要警覺中國AI假影片。結果沒想到，連堂堂國民黨立委翁曉玲都被騙到了。

許淑華提到，自己想跟大家分享一下，沈伯洋委員過去擔任臺北大學犯罪學研究所所長的一份研究成果「中共認知作戰最重要的受害者，其實是國民黨」。

▼許淑華。（圖／記者黃克翔攝）