台南民宅冷氣室外機冒黑煙警鈴大作　南消：電器火災居建築火警首因

▲台南中西區民宅冷氣室外機冒煙，消防人員到場處置排除危機。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市中西區一處民宅16日上午傳出火警警報聲，現場冒出陣陣黑煙，所幸住家裝設的住宅用火災警報器及時示警，消防人員迅速處置後排除危機，消防局提醒，電器因素長期位居建築物火災原因首位，民眾應定期檢視居家用電環境，落實「五不一沒有」原則，以防範電器火災發生。

消防局指出，16日上午11時許，119勤務指揮中心接獲通報，中西區西華南街一處民宅冷氣室外機冒出黑煙，立即派遣消防人員前往查看。消防人員到場後發現該棟建物6樓住戶門口瀰漫濃煙，並持續傳出住宅用火災警報器聲響，現場人員緊急破門入內查看。

消防人員進一步發現濃煙來源為陽台的冷氣室外機，隨即關閉總電源並進行安全處置，火勢未進一步擴大，也未造成人員傷亡。

消防局第七大隊大隊長石家源表示，電器火災時有所聞，若電線老化或電器長時間超載使用，極易引發火警。此次案例因住宅用火災警報器即時發揮功能，讓民眾能及早察覺異狀並爭取寶貴處置時間，建議市民家中應裝設住警器，提高居家安全。

消防局長楊宗林指出，住宅火災常見原因包括電氣因素與人為疏忽，民眾應落實居家用電安全觀念「五不一沒有」，包括「用電不超過、插頭不髒污、電線不捆綁、不使用不插、周圍不放可燃物，以及沒有安全標章不購買」，並定期檢查家中延長線及電器設備，若配線使用年限過久，應請專業人員協助更新。

台南市長黃偉哲也提醒，近期住宅火災案例顯示，延長線過載、電線老舊未汰換及家中堆積可燃物，都是常見致災因素，不僅提高起火風險，也會加速火勢延燒。呼籲市民從日常生活落實用火用電安全、保持居家環境整潔，才能有效降低火災發生機率。