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陸超長春節帶動8000億花費　新賽道線上短劇1-2月交易額激增30%

▲▼ 大陸國家統計局新聞發言人、國民經濟綜合統計司司長付凌暉 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸國家統計局新聞發言人、國民經濟綜合統計司司長付凌暉 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／綜合報導

大陸國家統計局今（16）日發布最新經濟數據，今年1至2月份在促消費政策及「超長春節」假期的雙重疊加影響下，市場銷售明顯回升，消費潛能得到深層次釋放。數據顯示，前兩個月社會消費品零售總額同比增長2.8%，增速較去年12月份顯著加快1.9個百分點，比去年四季度加快1.1個百分點。大陸國家統計局新聞發言人付凌暉表示，服務消費、升級類商品及新型消費已成為拉動增長的三大引擎，展現出大陸超大規模市場強勁的內生動力與復甦韌性。

大陸國家統計局新聞發言人、總經濟師、國民經濟綜合統計司司長付凌暉今16日在國新辦新聞發佈會介紹，大陸官方一系列促消費政策發力下，今年前兩個月服務消費呈現穩步擴大趨勢。服務消費穩步擴大。在春節假期帶動下，居民文化旅遊消費明顯增加，帶動相關服務銷售擴大。前兩個月，像旅遊咨詢租賃服務類、文體休閒服務類零售額均保持10%以上較快增長。

春節期間，國內出遊接近6億人次，出遊總花費超過8000億元人民幣，都創歷史新高。同時，入境免簽政策擴大帶動入境旅遊遊客增加，也促進了國內市場銷售擴大。春節期間居民交流聚會活動增多，外出餐飲消費明顯擴大，前兩個月餐飲收入同比增長4.8%，增速比去年12月份加快2.6個百分點。

商品消費方面則呈現明顯的「提質升級」特徵，居民對消費品質與檔次的要求穩步提升。付凌暉指出，前兩個月限額以上糧油食品類、服裝鞋帽針紡織品類商品零售額分別增長10.2%和10.4%。值得關注的是，食品類銷售增長更多來自於綠色健康食品需求的擴大，而非單純的總量增加。同時，在升級類需求帶動下，限額以上金銀珠寶類商品零售額同比增長13%。

此外，消費品「以舊換新」政策效應持續顯現。1至2月份，限額以上單位通訊器材類商品零售額增長17.8%，保持高速增長；家用電器和音像器材類零售額增長3.3%，較去年底明顯回升。付凌暉特別強調，在高能效等級的家電產品中，增速普遍維持在兩位數，說明大眾對於綠色產品的需求正在加速擴張。

新型消費動能同樣表現亮眼。隨著網上消費、數字消費發展勢頭增強，前兩個月網上商品和服務零售額同比增長9.2%，明顯快於整體增速。其中，網上商品零售額增長10.3%，對消費的帶動作用持續增強。

▲▼大黃丫頭必看短劇！10部「擦邊18禁」片單。（圖／翻攝自微博）

▲大陸短劇市場迅速成長。（示意圖／翻攝自微博）

付凌暉指出，「今年以來，線上短劇市場比較火爆，平台監測顯示，1至2月份線上短劇平台交易額增長超過30%。同時，綠色消費、健康消費、首發經濟等對消費的促進作用也不斷彰顯。」

付凌暉最後指出，儘管1至2月份市場銷售呈現積極變化，但激發居民消費內生動力仍需持續用力。下階段，大陸將發揮超大規模市場優勢，深入實施提振消費專項行動，並制定實施城鄉居民增收計劃。未來將重點釋放文旅、賽事、康養等領域的消費潛力，持續優化消費環境，以更好促進經濟循環並持續改善民生。

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