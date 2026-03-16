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以軍宣布成功摧毀「哈米尼專機」！　連夜狂炸德黑蘭機場

▲▼以色列國防軍稱在德黑蘭機場摧毀了哈米尼的飛機。。（圖／以色列國防軍）

▲以軍宣布炸毀哈米尼生前專機。（圖／以色列國防軍）

記者王佩翊／編譯

以色列國防軍宣布，以色列空軍連夜襲擊德黑蘭機場，成功摧毀伊朗已故最高領袖哈米尼的專機。

根據《以色列時報》報導，以色列國防軍發動最新空襲行動，鎖定德黑蘭梅赫拉巴德機場，成功摧毀伊朗前最高領袖哈米尼的專機。軍方表示，這架飛機長期被哈米尼及伊朗高層官員用於執行軍事採購任務，並透過國內外航班管理與軸心國家的關係網絡。

以色列軍方強調，摧毀這項「戰略資產」將重創伊朗與代理人組織的「協調能力」，同時打擊其軍事力量建設及政權的復原能力。

事實上，以色列空軍3月初也曾針對同一機場發動攻擊，摧毀16架由聖城旅使用的飛機。根據以軍情報，伊朗革命衛隊聖城旅一直利用這些飛機向代理恐怖組織運送武器和現金，其中黎巴嫩真主黨是主要受惠者。

以軍指出，伊朗曾試圖將部分飛機移至退役飛機儲存區，企圖增加以色列辨識的難度，但最終仍未能逃過以軍的精準打擊。

 
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