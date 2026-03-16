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以色列派地面部隊突襲黎巴嫩！　擊斃真主黨戰士

▲▼ 黎巴嫩。（圖／路透）

▲在黎巴嫩，一名男子站在以色列襲擊醫療中心後的瓦礫堆旁。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

以色列軍方持續擴大在黎巴嫩南部的地面行動，增派地面部隊執行「有限且針對性的軍事任務」，讓第91加利利地區師團深入黎巴嫩南部東區展開突襲，擴大前線防禦區。軍方發言人肖沙尼（Nadav Shoshani）證實，最新一波部隊部署旨在保護以色列邊境社區免受真主黨武裝組織攻擊。

地面戰擴大　91師發動夜襲

以色列時報、美聯社報導，以色列第91加利利地區師在突襲行動中與真主黨武裝人員交火，擊斃數名敵方戰鬥人員。已知在部隊進入該區之前，以軍先發動大規模空襲與砲擊，清除威脅。

半島電視台引述以軍聲明提到，第91師部分兵力進入黎巴嫩南部特定區域，建立所謂的安全緩衝區，緩衝區範圍覆蓋從邊境延伸至利塔尼河（Litani River）南岸整個區域。

真主黨精銳「拉德萬部隊」進駐邊境

肖沙尼提到，自真主黨2周前加入戰局以來，已調派數百名精銳「拉德萬部隊」（Radwan）成員至邊境地區。

以色列軍方表示，此次作戰目標是擴大前沿防禦區域，包括摧毀恐怖設施、消滅在該區域活動的武裝分子，為以色列北部居民建立額外安全防線。

目前以軍第146預備役師駐守黎巴嫩南部西區，第36師則在拉卜塔拉廷地區（Rab al-Thalathine）執行突襲任務。報導稱，以軍持續在黎巴嫩南部部署更多兵力，進一步擴大緩衝區，把真主黨的威脅推離邊境。

以色列暗示正準備對黎巴嫩採取大規模地面入侵行動

半島電視台稱，以色列並未排除發動地面入侵的可能性，更準確地說，是正在做準備，進入自2006年以來從未踏足的地區。

現階段以色列論調官方說法集中在國防安全需求，特別是為了防止真主黨的攻擊深入以色列北部。不過半島電視台分析，以色列軍方官員對媒體的發言可解讀為，他們打算要求政府擴大預備役編制，將人數從28萬人增加到45萬人，這也被視為以色列計畫將黎巴嫩行動升級為大規模地面戰的一部分。

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