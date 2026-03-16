少子化世代補教角色更重要！補教協會3/15年度盛典登場　強調課後照護與升學輔導功能

▲中華民國補習教育協會舉辦第十六屆理監事聯合授證典禮，立法委員洪孟楷（左4）、蘇巧慧（左6）及台北市大安文山區議員參選人劉品妡（右4）出席，並就少子化時代下補教產業在課後教育與家庭支持上的角色提出看法及政策推動的支持。

圖、文／中華民國補習教育協會提供

在少子化與雙薪家庭比例持續增加的社會環境下，補習教育產業的角色正悄悄轉變。中華民國補習教育協會3月15日在台北大直典華舉辦「第十六屆理監事聯合授證典禮」，以「16馬當先」為主題，邀集全台補教產業代表與教育界人士齊聚交流。協會理事長劉益和表示，補習班在現代社會已不僅是升學輔導機構，更逐漸成為學校教育的重要延伸，從學科加強、課後輔導到協助雙薪家庭照顧學生課業，都扮演不可忽視的角色。

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劉益和指出，在少子化時代，每一位孩子的學習資源更顯重要。補習班除了提供升學強化課程，也協助學生完成課後作業與學習輔導，讓忙於工作的家長能更安心。對許多雙薪家庭而言，補習班不只是補強課業的場所，更是孩子放學後穩定學習與成長的重要支持系統。

此次年度盛典也聚焦補教產業未來發展方向。協會提出「行政程序簡化」訴求，盼政府檢視補習班相關行政流程，減少繁複作業，讓教育機構能將更多資源投入教學品質。同時也邀請文教機構與教育專業人士加入顧問團，推動補教體系與學校教育的產學接軌，讓教育資源能更有效整合。

活動現場吸引來自全國各地補教業者參與，包括臺中市分會與雲林分會代表也組團北上交流。協會表示，面對教育型態改變與數位學習興起，補教產業未來將朝向多元化與專業化發展，希望透過跨區交流與產業合作，為台灣教育環境帶來新的可能。