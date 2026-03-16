　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

少子化世代補教角色更重要！補教協會3/15年度盛典登場　強調課後照護與升學輔導功能

▲▼中華民國補習教育協會,補習,補教,少子化,教育。（圖／業者提供）

▲中華民國補習教育協會舉辦第十六屆理監事聯合授證典禮，立法委員洪孟楷（左4）、蘇巧慧（左6）及台北市大安文山區議員參選人劉品妡（右4）出席，並就少子化時代下補教產業在課後教育與家庭支持上的角色提出看法及政策推動的支持。

圖、文／中華民國補習教育協會提供

在少子化與雙薪家庭比例持續增加的社會環境下，補習教育產業的角色正悄悄轉變。中華民國補習教育協會3月15日在台北大直典華舉辦「第十六屆理監事聯合授證典禮」，以「16馬當先」為主題，邀集全台補教產業代表與教育界人士齊聚交流。協會理事長劉益和表示，補習班在現代社會已不僅是升學輔導機構，更逐漸成為學校教育的重要延伸，從學科加強、課後輔導到協助雙薪家庭照顧學生課業，都扮演不可忽視的角色。

▲▼中華民國補習教育協會,補習,補教,少子化,教育。（圖／業者提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

劉益和指出，在少子化時代，每一位孩子的學習資源更顯重要。補習班除了提供升學強化課程，也協助學生完成課後作業與學習輔導，讓忙於工作的家長能更安心。對許多雙薪家庭而言，補習班不只是補強課業的場所，更是孩子放學後穩定學習與成長的重要支持系統。

此次年度盛典也聚焦補教產業未來發展方向。協會提出「行政程序簡化」訴求，盼政府檢視補習班相關行政流程，減少繁複作業，讓教育機構能將更多資源投入教學品質。同時也邀請文教機構與教育專業人士加入顧問團，推動補教體系與學校教育的產學接軌，讓教育資源能更有效整合。

▲▼中華民國補習教育協會,補習,補教,少子化,教育。（圖／業者提供）

活動現場吸引來自全國各地補教業者參與，包括臺中市分會與雲林分會代表也組團北上交流。協會表示，面對教育型態改變與數位學習興起，補教產業未來將朝向多元化與專業化發展，希望透過跨區交流與產業合作，為台灣教育環境帶來新的可能。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
394 0 8451 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／以色列派兵突襲黎巴嫩！恐大規模入侵
郭台銘喜迎125億　鴻海配息破紀錄
狂！《陽光女子》賣破7.4億　擠進影史前10
羅志祥請辭　電視台證實：節目暫停錄製
摧毀「哈米尼專機」！　以軍狂炸德黑蘭機場
獨／棄科技廠10萬月薪　工程師女神轉戰啦啦隊

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

年薪150萬還包食宿！她「1原因」想離職讀書　網勸：你也找找看

突抽搐倒臥好市多女廁　獲救PO文「尋找救命恩人」！本人現身暖回

明後天留意日夜溫差　周四北東降雨機率增

手邊沒有蛋！他煮玉米濃湯「加入1甜品」　一票看傻：貸款也要告

全球看片最久！這國「平均11分2秒」奪冠　老司機驚：居然沒台灣

少子化世代補教角色更重要！補教協會3/15年度盛典登場　強調課後照護與升學輔導功能

苦戀8年！新婚1年夫罹漸凍症全癱　妻痛哭：沒有後悔嫁給他

Lady M「一早7：46」公嬤軍團神卡位　OL目擊傻眼！

北捷「新版單程票」亮相！使用方式曝　網一看：硬幣比較好吧

林志穎砸2億入手法拉利F80　他好奇「錢到底從哪來？」鄉民笑了

巫啟賢演唱會「6大咖自費當嘉賓」　恩師劉文正消失35年..他證實：還健在！

大谷翔平3轟！4成62仍救不了 日本WBC首次無緣4強

《航海王》索隆爆肌回歸：我很滿意 　新田真劍佑反差萌「只想抱著喬巴睡覺」

男模會館衝流量「5阿志頭」路中跳洗腦舞　網噴：吃我水果會告

B-52轟炸機升空！美軍打擊伊朗　擊中爆炸畫面曝光

妖嬌隆完G奶縮水了：想換新的　脖子「開三孔」做天鵝頸手術

疑遭男友傳染性病…台南男刺腹割頸殺了他　當街「臟器外露」慘死

禾浩辰已登記結婚「連講錯日期」　家庭只能多人「邀李國毅加入XD」

東部外海不排除3天內還有地震　氣象署：最大達規模5

委內瑞拉前進奧運！教頭曝「58」號帽密碼：快打電話回國報喜

年薪150萬還包食宿！她「1原因」想離職讀書　網勸：你也找找看

突抽搐倒臥好市多女廁　獲救PO文「尋找救命恩人」！本人現身暖回

明後天留意日夜溫差　周四北東降雨機率增

手邊沒有蛋！他煮玉米濃湯「加入1甜品」　一票看傻：貸款也要告

全球看片最久！這國「平均11分2秒」奪冠　老司機驚：居然沒台灣

少子化世代補教角色更重要！補教協會3/15年度盛典登場　強調課後照護與升學輔導功能

苦戀8年！新婚1年夫罹漸凍症全癱　妻痛哭：沒有後悔嫁給他

Lady M「一早7：46」公嬤軍團神卡位　OL目擊傻眼！

北捷「新版單程票」亮相！使用方式曝　網一看：硬幣比較好吧

林志穎砸2億入手法拉利F80　他好奇「錢到底從哪來？」鄉民笑了

中國海警4船再闖金門限制水域　海巡併航監控強勢驅離

嚴重恐釀失明、失聰　醫點名「1族群」帶狀疱疹風險高9倍

吃日本和牛+龍蝦活鮑2000元有找　法式鐵板燒插旗北車商圈

薩摩耶巧遇垃圾車忍不住「嗷嗚嗷嗚～」　逗笑路人吸4.8萬讚

提升救災韌性！嘉義縣新建災害應變中心 　預計2026年8月完工

孫燕姿隔12年香港開唱！　「天王天后」大咖全來了

國中硬聯／陳愷忻首轟就是滿貫砲　橋頭國中擊退崇明搶下分組第一

每週用400桶！央視曝「雙氧水漂白雞爪」　他嚇喊：害我長期便血

打臉川普？是否派船艦護航荷姆茲海峽　南韓青瓦台「謹慎回應」

年薪150萬還包食宿！她「1原因」想離職讀書　網勸：你也找找看

《航海王》索隆爆肌回歸：我很滿意 　新田真劍佑反差萌「只想抱著喬巴睡覺」

生活熱門新聞

吊車大王被詐騙！接1通電話「20萬沒了」

春雨！　2波「下最大」

台人心臟劇痛「日本醫院1原因拒收」醫嘆：是常態

週末六福村成空城　網揭台灣樂園4敗筆：只剩畢旅

獨／台中七期百貨男咳血竟是睪丸癌末　確診1個月亡

新北桌遊店「新店員報到」狂曬辣照　本尊被神出！

把握好天氣！　雨區擴大時間曝

美國擊敗多明尼加！最後一球「卻神級爛尾」　大票球迷怒了

台人「走在路上1惡習」新冠後全消失！韓國人羨煞

桃園杜拜巧克力內餡包王子麵！店家被罵爆

日本慘輸「最幹的是誰？」網秒給1答案：好中肯

台積電工程師「逼妻賣3千萬遺產房」　真相爆心碎

日本WBC輸球！球迷怒改總教練wiki「死刑囚、國家戰犯」

罕見乾冷型冷氣團報到　北部人嗨：多給幾天

更多熱門

相關新聞

秀育企業捐贈台東1240台實物投影機

秀育企業捐贈台東1240台實物投影機

為協助偏鄉教育提升數位教學設備，彰化縣秀育企業股份有限公司捐贈台東縣共1,240臺高效能實物投影機，捐贈儀式13日上午於池上國中智慧控制教育培訓基地舉行，由台東縣政府教育處長蔡美瑤代表接受。縣府表示，此次捐贈不僅是硬體設備的挹注，更透過科技輔助教學，讓知識能以更清晰、生動的方式傳遞給學生。相關設備將全面撥配至全縣各國中、小學班級教室及專科教室，讓台東學子在智慧化教學環境中學習成長。

少子化惡化、6成民眾有「厭童」傾向！　陳菁徽提3解方

少子化惡化、6成民眾有「厭童」傾向！　陳菁徽提3解方

台南市長榮中學140週年聖火傳遞府城路跑見證教育信仰傳承

台南市長榮中學140週年聖火傳遞府城路跑見證教育信仰傳承

台南出生率六都墊底　謝龍介提補貼、婚育宅等3政策救少子化

台南出生率六都墊底　謝龍介提補貼、婚育宅等3政策救少子化

校長化身「婚禮歌手」紅包捐校務基金

校長化身「婚禮歌手」紅包捐校務基金

關鍵字：

中華民國補習教育協會補習補教少子化教育

讀者迴響

熱門新聞

馬辦人事地震　蕭旭岑離職「言行不代表馬英九」

77老大聚餐「正妹相伴」被直擊　3年前同上汽車旅館

壞球變好球終結比賽！外媒炸鍋：這不能接受

吊車大王被詐騙！接1通電話「20萬沒了」

春雨！　2波「下最大」

打槍川普　澳洲「拒絕派艦」護航荷莫茲

台人心臟劇痛「日本醫院1原因拒收」醫嘆：是常態

川普威脅取消川習會　施壓中國打通荷莫茲

姚晨、曹郁突宣布離婚！

快訊／美國2比1擊敗多明尼加

22歲男大生遭同志伴侶刺死　生前最後發文曝

快訊／杜拜機場宣布「暫停所有航班」起降

週末六福村成空城　網揭台灣樂園4敗筆：只剩畢旅

爭議好球終結戰局！基特、A-Rod齊發聲

買一樓房給爸媽住「卻忽略1細節」！作家：是挑戰

更多

最夯影音

更多
巫啟賢演唱會「6大咖自費當嘉賓」　恩師劉文正消失35年..他證實：還健在！

巫啟賢演唱會「6大咖自費當嘉賓」　恩師劉文正消失35年..他證實：還健在！
大谷翔平3轟！4成62仍救不了 日本WBC首次無緣4強

大谷翔平3轟！4成62仍救不了 日本WBC首次無緣4強

《航海王》索隆爆肌回歸：我很滿意 　新田真劍佑反差萌「只想抱著喬巴睡覺」

《航海王》索隆爆肌回歸：我很滿意 　新田真劍佑反差萌「只想抱著喬巴睡覺」

男模會館衝流量「5阿志頭」路中跳洗腦舞　網噴：吃我水果會告

男模會館衝流量「5阿志頭」路中跳洗腦舞　網噴：吃我水果會告

B-52轟炸機升空！美軍打擊伊朗　擊中爆炸畫面曝光

B-52轟炸機升空！美軍打擊伊朗　擊中爆炸畫面曝光

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面