全球看片最久！這國「平均11分2秒」奪冠　老司機驚：居然沒台灣

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者周亭瑋／綜合報導

全球知名成人網站Pornhub先前公布2025年度回顧報告，揭曉全球老司機「看片時間」的排行。報告顯示，日本以平均停留時間11分02秒奪下冠軍。財經專家游庭皓今就分享此數據，也忍不住打趣道「許多人看電影不只研究技術，也會欣賞劇情......。」

全球看片持久度排行曝！日本「鑽研劇情」奪冠 菲律賓緊追其後

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根據Pornhub的數據統計，全球平均收看時間最長的國家，前5名依序為日本（11分02秒）、菲律賓（10分53秒）、加拿大（10分36秒）、澳洲（10分23秒）及美國（10分14秒）。

游庭皓就發文曬出截圖，直呼「日本人看最片時間最長，平均停留時間最高達11分02秒，許多人看電影不只研究技術，也會欣賞劇情，甚至學習英語，間接拉長收看時間。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

「居然沒有台灣！」 老司機笑：學習動機最強的網站

PO文釣出大票老司機，紛紛回應「日本人非常講究細節，戲劇內容必須研究透徹」、「新時代的學習平台，結合娛樂與實用外語」、「菲律賓強勢上榜，是唯一進前十的東南亞國家」、「年紀越大的看越久，重視藝術成分，年輕人果然就只有快」、「在這個網站可以看見世界和平，何必打打殺殺」、「居然沒有Team Taiwan，這不科學」、「我的微積分都在上面學的」、「平均解一題差不多要10分鐘，數據非常精準」、「大家都是進去練英文吧」、「大家都一樣只看重點」、「真的是去研究技術的」、「學習動機最強的網站」。

20國排行「浪漫法國」墊底！

在本次公布的20個國家榜單中，被視為浪漫之都的法國，平均停留時間僅8分12秒，在名單中墊底。對此，就有網友笑回，「笑法國的要想想：Taiwan連上榜都沒有呢！」

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