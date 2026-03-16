　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

金門每年海廢量約500噸　管碧玲赴檳榔嶼勘查蚵架現況

▲▼管碧玲赴檳榔嶼勘查蚵架現況。（圖／中華民國海洋委員會提供）

▲管碧玲赴檳榔嶼勘查蚵架現況。（圖／中華民國海洋委員會提供）

記者鄭逢時／金門報導

中華民國海洋委員會主任委員管碧玲今（16）日赴金門出席「印太海洋廢棄物治理國際論壇開幕式」，會前先前往檳榔嶼視察海域狀況。她指出，離島長期受到海漂垃圾影響，加上海上養殖蚵架設施若未妥善處理，可能產生微型塑膠污染，相關問題值得高度關注。

管碧玲表示，海洋沒有國界，海洋廢棄物往往是隨著季風與洋流漂流而來。以金門為例，每年要清理的海洋廢棄物量約達500噸，其中有七至八成並非在地產生，而是由外海漂流而來，對離島環境治理造成不小壓力。她強調，海廢問題若要有效改善，關鍵仍在於源頭管理與政策推動，因此跨域合作相當重要。

她指出，海委會這次在金門大學舉辦國際論壇，邀集了NGO代表及多國長期研究海洋廢棄物治理的學者專家共同參與，期望透過經驗交流與討論，為海洋廢棄物治理尋找更具體可行的策略。她也提到，來自太平洋島國帛琉的環境部長Steven Victor將會有專題演講，帛琉也是海島型國家，在治理海廢的經驗與金門面臨的情況有許多相似之處，雙方可交換意見。

▲▼管碧玲赴檳榔嶼勘查蚵架現況。（圖／中華民國海洋委員會提供）

此外，管碧玲今天上午也前往檳榔嶼查看當地海域狀況。她指出，島上周邊海域仍可見不少蚵架，若未進行妥善處理，長期日曬風化後可能碎裂成塑膠微粒，進一步形成海洋微型塑膠污染。由於微型塑膠是會透過海洋生物進入食物鏈，最終影響人體健康，因此必須及早重視。

管碧玲強調，金門、馬祖及澎湖等離島的海洋廢棄物問題一直是她相當關心的議題，希望藉由此次國際論壇的交流，凝聚更多專業意見，逐步找出適合離島環境的治理方向。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
394 0 8451 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／以色列派兵突襲黎巴嫩！恐大規模入侵
郭台銘喜迎125億　鴻海配息破紀錄
狂！《陽光女子》賣破7.4億　擠進影史前10
羅志祥請辭　電視台證實：節目暫停錄製
摧毀「哈米尼專機」！　以軍狂炸德黑蘭機場
獨／棄科技廠10萬月薪　工程師女神轉戰啦啦隊

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

中國海警4船再闖金門限制水域　海巡併航監控強勢驅離

提升救災韌性！嘉義縣新建災害應變中心 　預計2026年8月完工

海廢不再只是垃圾　印太海廢論壇再生彈珠台與藝術作品成焦點

台南民宅冷氣室外機冒黑煙警鈴大作　南消：電器火災居建築火警首因

張善政力挺捐血嘉年華　籲請市民踴躍捐血達成目標1.5萬袋

金門每年海廢量約500噸　管碧玲赴檳榔嶼勘查蚵架現況

印太海廢治理國際論壇於金大登場　跨國對話交流尋求解方

國際自由車賽行經長治路段　 屏東警分局籲請民眾配合交通管制

打造南科快速生活圈！　林俊憲率交通委員會考察北外環交流道　

天聖宮160週年「雙媽會」遶境　大甲媽+樓厝媽3/28起巡境屏東市

巫啟賢演唱會「6大咖自費當嘉賓」　恩師劉文正消失35年..他證實：還健在！

大谷翔平3轟！4成62仍救不了 日本WBC首次無緣4強

《航海王》索隆爆肌回歸：我很滿意 　新田真劍佑反差萌「只想抱著喬巴睡覺」

男模會館衝流量「5阿志頭」路中跳洗腦舞　網噴：吃我水果會告

B-52轟炸機升空！美軍打擊伊朗　擊中爆炸畫面曝光

妖嬌隆完G奶縮水了：想換新的　脖子「開三孔」做天鵝頸手術

疑遭男友傳染性病…台南男刺腹割頸殺了他　當街「臟器外露」慘死

禾浩辰已登記結婚「連講錯日期」　家庭只能多人「邀李國毅加入XD」

東部外海不排除3天內還有地震　氣象署：最大達規模5

委內瑞拉前進奧運！教頭曝「58」號帽密碼：快打電話回國報喜

中國海警4船再闖金門限制水域　海巡併航監控強勢驅離

提升救災韌性！嘉義縣新建災害應變中心 　預計2026年8月完工

海廢不再只是垃圾　印太海廢論壇再生彈珠台與藝術作品成焦點

台南民宅冷氣室外機冒黑煙警鈴大作　南消：電器火災居建築火警首因

張善政力挺捐血嘉年華　籲請市民踴躍捐血達成目標1.5萬袋

金門每年海廢量約500噸　管碧玲赴檳榔嶼勘查蚵架現況

印太海廢治理國際論壇於金大登場　跨國對話交流尋求解方

國際自由車賽行經長治路段　 屏東警分局籲請民眾配合交通管制

打造南科快速生活圈！　林俊憲率交通委員會考察北外環交流道　

天聖宮160週年「雙媽會」遶境　大甲媽+樓厝媽3/28起巡境屏東市

中國海警4船再闖金門限制水域　海巡併航監控強勢驅離

嚴重恐釀失明、失聰　醫點名「1族群」帶狀疱疹風險高9倍

吃日本和牛+龍蝦活鮑2000元有找　法式鐵板燒插旗北車商圈

薩摩耶巧遇垃圾車忍不住「嗷嗚嗷嗚～」　逗笑路人吸4.8萬讚

提升救災韌性！嘉義縣新建災害應變中心 　預計2026年8月完工

孫燕姿隔12年香港開唱！　「天王天后」大咖全來了

國中硬聯／陳愷忻首轟就是滿貫砲　橋頭國中擊退崇明搶下分組第一

每週用400桶！央視曝「雙氧水漂白雞爪」　他嚇喊：害我長期便血

打臉川普？是否派船艦護航荷姆茲海峽　南韓青瓦台「謹慎回應」

年薪150萬還包食宿！她「1原因」想離職讀書　網勸：你也找找看

大谷翔平3轟！4成62仍救不了 日本WBC首次無緣4強

地方熱門新聞

陳樂涵到南投市分享職場性平心經

民進黨桃園市議員初選民調　3/16起登場

高雄首座半室內親子樂園拚6月完工

桃園知名建商挺國片《三清》　弘揚宗教文化

桃園透天工地開挖釀鄰房倒塌　建管處緊急應變

郭綜合醫院春酒饗宴800人同歡百萬抽獎＋林逸欣壓軸獻唱嗨翻全場

從日本紅回台灣！超萌「蘭獸」現身台灣國際蘭展

台南安南區店家驚見竊賊還在現場警到場逮58歲男送辦

嘉義燈會人潮破千萬　經濟大爆發

福伯食品偷排血色廢水！新北市府勒令停工

馬防部2軍人輪班照顧同袍父　鄉長動容

新園成立農林漁牧業普查所　啟動全鄉3000戶大調查

新竹市府會聯合訪日　高虹安率團交流科技與城市治理經驗

國際自由車環台賽屏東六堆站登場　警公布交管路段

更多熱門

相關新聞

印太海廢治理國際論壇於金大登場

印太海廢治理國際論壇於金大登場

海洋廢棄物已成為全球沿海國家必須面對的環境難題。海洋委員會今（16）日在國立金門大學舉辦「印太海洋廢棄物治理國際論壇」，邀集日本、韓國、菲律賓、印尼、越南、柬埔寨等國代表，以及國內學者與NGO團體一同齊聚金門交流，透過跨國對話探討海廢治理策略，期盼能共同為印太地區海洋環境問題尋找解決方向。

女子遺失皮夾信用卡遭盜刷6萬元

女子遺失皮夾信用卡遭盜刷6萬元

國民黨金門縣黨部新春團拜

國民黨金門縣黨部新春團拜

金門火燒逾萬平方公尺5小時撲滅

金門火燒逾萬平方公尺5小時撲滅

陳玉珍鄭麗文不合？季麟連：不可能

陳玉珍鄭麗文不合？季麟連：不可能

關鍵字：

金門新聞金門管碧玲

讀者迴響

熱門新聞

馬辦人事地震　蕭旭岑離職「言行不代表馬英九」

77老大聚餐「正妹相伴」被直擊　3年前同上汽車旅館

壞球變好球終結比賽！外媒炸鍋：這不能接受

吊車大王被詐騙！接1通電話「20萬沒了」

春雨！　2波「下最大」

打槍川普　澳洲「拒絕派艦」護航荷莫茲

台人心臟劇痛「日本醫院1原因拒收」醫嘆：是常態

川普威脅取消川習會　施壓中國打通荷莫茲

姚晨、曹郁突宣布離婚！

快訊／美國2比1擊敗多明尼加

22歲男大生遭同志伴侶刺死　生前最後發文曝

快訊／杜拜機場宣布「暫停所有航班」起降

週末六福村成空城　網揭台灣樂園4敗筆：只剩畢旅

爭議好球終結戰局！基特、A-Rod齊發聲

買一樓房給爸媽住「卻忽略1細節」！作家：是挑戰

更多

最夯影音

更多
巫啟賢演唱會「6大咖自費當嘉賓」　恩師劉文正消失35年..他證實：還健在！

巫啟賢演唱會「6大咖自費當嘉賓」　恩師劉文正消失35年..他證實：還健在！
大谷翔平3轟！4成62仍救不了 日本WBC首次無緣4強

大谷翔平3轟！4成62仍救不了 日本WBC首次無緣4強

《航海王》索隆爆肌回歸：我很滿意 　新田真劍佑反差萌「只想抱著喬巴睡覺」

《航海王》索隆爆肌回歸：我很滿意 　新田真劍佑反差萌「只想抱著喬巴睡覺」

男模會館衝流量「5阿志頭」路中跳洗腦舞　網噴：吃我水果會告

男模會館衝流量「5阿志頭」路中跳洗腦舞　網噴：吃我水果會告

B-52轟炸機升空！美軍打擊伊朗　擊中爆炸畫面曝光

B-52轟炸機升空！美軍打擊伊朗　擊中爆炸畫面曝光

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面