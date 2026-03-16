金門每年海廢量約500噸　管碧玲赴檳榔嶼勘查蚵架現況

▲管碧玲赴檳榔嶼勘查蚵架現況。（圖／中華民國海洋委員會提供）

記者鄭逢時／金門報導

中華民國海洋委員會主任委員管碧玲今（16）日赴金門出席「印太海洋廢棄物治理國際論壇開幕式」，會前先前往檳榔嶼視察海域狀況。她指出，離島長期受到海漂垃圾影響，加上海上養殖蚵架設施若未妥善處理，可能產生微型塑膠污染，相關問題值得高度關注。

管碧玲表示，海洋沒有國界，海洋廢棄物往往是隨著季風與洋流漂流而來。以金門為例，每年要清理的海洋廢棄物量約達500噸，其中有七至八成並非在地產生，而是由外海漂流而來，對離島環境治理造成不小壓力。她強調，海廢問題若要有效改善，關鍵仍在於源頭管理與政策推動，因此跨域合作相當重要。

她指出，海委會這次在金門大學舉辦國際論壇，邀集了NGO代表及多國長期研究海洋廢棄物治理的學者專家共同參與，期望透過經驗交流與討論，為海洋廢棄物治理尋找更具體可行的策略。她也提到，來自太平洋島國帛琉的環境部長Steven Victor將會有專題演講，帛琉也是海島型國家，在治理海廢的經驗與金門面臨的情況有許多相似之處，雙方可交換意見。

此外，管碧玲今天上午也前往檳榔嶼查看當地海域狀況。她指出，島上周邊海域仍可見不少蚵架，若未進行妥善處理，長期日曬風化後可能碎裂成塑膠微粒，進一步形成海洋微型塑膠污染。由於微型塑膠是會透過海洋生物進入食物鏈，最終影響人體健康，因此必須及早重視。

管碧玲強調，金門、馬祖及澎湖等離島的海洋廢棄物問題一直是她相當關心的議題，希望藉由此次國際論壇的交流，凝聚更多專業意見，逐步找出適合離島環境的治理方向。