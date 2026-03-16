張善政力挺捐血嘉年華　籲請市民踴躍捐血達成目標1.5萬袋

▲「大大攜手 讓愛永續」捐血嘉年華活動，串聯七縣市目標為15000袋。（圖／大大數位基金會提供）

記者楊熾興／桃園報導

大大數位基金會主辦的「大大攜手 讓愛永續」捐血嘉年華活動，並串聯全台七縣市首長共同響應，達到15000袋目標。16日桃園場在中壢銀河廣場由市長張善政親自出席，與基金會董事長戴永輝共同呼籲市民挽袖捐熱血。捐血活動外，「大大數位基金會」更攜手南桃園有線電視捐贈 200 萬元予桃園市政府，照顧弱勢兒少。

▲▼市長張善政鼓勵桃園市民踴躍捐血。（圖／大大數位基金會提供）

「大大攜手 讓愛永續」公益活動已邁入第三年，首年募集 11,810 袋，去年更突破原定目標達到 13,568 袋。今年活動舉辦兩周並串聯七縣市，目標為15000袋，目前從南到北已經突破6700袋熱血，期盼在血庫告急之際，能為醫療體系注入及時雨。大大數位基金會榮譽董事長李大維表示，目前血液中心的數據是七天存量，而以醫療韌性來說，期待有12天的存量，因此希望大家能繼續踴躍捐血，實踐「捐血一袋，救人一家」的精神。

張善政肯定大大數位基金會連續三年舉辦「捐血家年華」的善舉，特別呼籲桃園市民於 3月16日至22日，踴躍前往中壢及龍岡捐血室響應。此外，張善政也感謝「南桃園有線電視」慷慨捐贈200萬元專款，支持市府推動弱勢兒少照顧政策，其中 150 萬元用於「家外安置兒少學前教育補助計畫」，協助失去家庭依靠的孩子能獲得穩定的早療與教育資源；另外 50 萬元則補助「小衛星計畫」，加強弱勢兒少在寒暑假期間的照顧與陪伴，讓資源匱乏的孩子也能感受到社會的溫暖。

桃園市議會議長邱奕勝也親自出席力挺，這已是他連續第三年參與「大大攜手讓愛永續」捐血家年華。邱奕勝特別感謝大大數位基金會發揮領頭羊精神，透過每年的號召募得破萬袋熱血，這不僅是目標的達成，背後所救贖的無數生命更是「愛心無價」的最佳體現。