每週用400桶！央視曝「雙氧水漂白雞爪」　他嚇喊：害我長期便血

▲中國流行各種雞爪產品。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

中國官媒央視「315晚會」近日曝光，川渝地區多家食品企業在雞爪加工過程中，違規使用工業雙氧水漂白，甚至有廠商一週用量達400桶，引發食品安全疑慮。更有長期食用相關產品的消費者出現便血症狀，才意識到健康問題可能與問題雞爪有關。

▲男子發現長期食用的雞爪遭央視打假。（圖／翻攝自微博，上同）

綜合陸媒報導，央視調查發現，四川「蜀福香」、重慶「曾巧食品」等企業在生產過程中，存在嚴重衛生與加工違規問題。部分生產線地面積滿污水，雞爪被工人踩踏後，仍重新放回加工筐中處理，清潔工具甚至直接壓在原料上，生產環境十分髒亂。

▲涉事的四川「蜀福香」。（圖／翻攝自微博）

調查還指出，為讓雞爪外觀更加潔白，部分企業在加工過程中，加入濃度高達35%的工業級雙氧水（過氧化氫）進行漂白。專家表示，該物質會破壞蛋白質結構，若長期攝入可能造成口腔黏膜損傷，並對肝腎功能產生影響，過量攝取甚至可能危及生命。

有消費者反映，自己長期食用「乖媳婦」等品牌雞爪後，多次出現便血情況，在停止食用後症狀才逐漸消失。該男子表示，家中此前購買的十多盒相關產品已全部丟棄。黑貓投訴平台數據顯示，目前與雞爪產品相關的投訴已超過6700件，內容涉及食品變質與虛假宣傳等問題。

▲▼雙氧水泡雞爪。（圖／翻攝自微博）

市場監管總局15日晚間對涉事企業展開突擊檢查，現場查封違規雙氧水27桶、問題雞爪500多箱，並責令相關企業立即停產停業接受調查。

公開資料顯示，重慶曾巧食品近6年因摻假、超量使用添加劑等問題已被處罰7次，累計罰款10.3萬元（人民幣，下同），但仍多次違規。另一家企業蜀福香則曾宣稱產品採用「五穀雜糧雞」，但實際加工過程卻使用違規工藝。

▲生產線環境衛生堪憂。（圖／翻攝自微博，上同）

此外，調查還發現部分工業雙氧水供應商也涉嫌違規銷售。包括眉山金山製藥、新鄉億豐電子等企業，被指將工業雙氧水改標籤為「生活飲用水消毒液」對外銷售，以規避監管。

資料顯示，蜀福香自2025年5月起購買雙氧水已超過5000桶，而曾巧食品的使用量甚至達到每週400桶。

▲遭點名的產品。（圖／翻攝自微博）

目前電商平台已緊急下架「乖媳婦」、「蜀福香」、「川小牛」等相關品牌產品，監管部門也正對整個供應鏈展開進一步調查。專家提醒，消費者購買食品時應注意產品來源與品質，避免長期食用來源不明或標示不清的加工食品。