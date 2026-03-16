趕上班GG了！高雄9騎士「骨牌式」連環撞　7人慘摔送醫畫面曝

記者許宥孺／高雄報導

趕上班出事了！高雄市橋頭區今（16）日上午發生連環追撞事故，一名陳姓男子因煞停不及撞上前方停等紅燈的機車，造成後方車流減速回堵，進而又衍生後方兩波機車連續追撞，事故共計9部機車受損、7人受傷送醫。

▲趕上班GG了！高雄9騎士「骨牌式」連環撞。（圖／記者許宥孺翻攝）



事發在16日上午7點34分，警消獲報，橋頭區成功北路、林北路口發生車禍，救護人員到場時，發現現場有多名騎士手腳擦挫傷，經初步處置包紮後，陸續分送4人就醫。

警方調查，當時陳姓男子騎乘機車沿成功北路北向直行，疑因煞停不及，撞上前方停等紅燈的楊姓女騎士，造成慢車道車流回堵。後方的一名高姓女騎士為閃避車禍緊急煞車，卻遭後方的黃姓男騎士、連姓女騎士、鄭姓男騎士連續追撞，釀成第二波事故。

▲9名騎士未保持安全車距衍生三波追撞事故。（圖／記者許宥孺翻攝）



沒想到後方的騎士也未保持行駛安全距離，蘇姓男騎士也因急煞，遭後方王姓女騎士、黎姓男騎士追撞而上，衍生成第三波追撞。

警方統計，事故造成高女、蘇男、王女、黎男手腳擦挫傷，被送醫救治；陳男、連女、鄭男則事後自行就醫，全案9名駕駛經酒測，都未檢出酒精反應。

警方初步研判，肇事原因均為未注意車前狀況，且未保持安全距離，詳細肇責將由交通大隊進一步鑑定。警方表示，駕駛人「不依規定保持前、後車距離」情形，可依《道路交通管理處罰條例》第 58 條 1 項 1 款，處新臺幣600元以上1200元以下罰鍰，將依法對陳男、黃男、連女、鄭男、王女、黎男製單舉發。