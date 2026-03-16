北捷「新版單程票」亮相！使用方式曝　網一看：硬幣比較好吧

▲北捷曝光新版單程票。（圖／翻攝自Facebook／台北捷運 Metro Taipei）

記者曾筠淇／綜合報導

如果不常搭乘台北捷運，有些人可能會選擇購買單程票。過去北捷的單程票做成類似硬幣的樣子，不過稍早北捷透過粉專曝光新版的「QR單程票」，並透露18日起，全線車站的自動售票機都可以買到這樣的單程票。

北捷單程票變了！

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台北捷運透過臉書粉專發文表示，「小編小編，為什麼我的單程票變這樣？其實不是機器搞錯啦！台北捷運QR單程票已經悄悄上線囉！」從圖片可見，單程票變成長條的紙張，上方印有QR Code、開立日期、開立車站、票價等資訊，且同樣「限當天有效」。

北捷指出，只要把票券上的QR Code，對準閘門上的掃碼鏡頭，並等待螢幕綠色的箭頭，就可以進出站了。北捷也補充，18日起，全線車站的自動售票機都可以買到這樣的單程票，如果之後買到「長得不一樣」單程票，「別懷疑～這就是我們的新朋友！」另外，台北捷運GO App也可以購買QR單程票。

只是貼文曝光後，便有網友擔心，「講是講為了環保、避免麻煩之類的話，實際上只會製造更多垃圾而已，閘門口或捷運站以後就會一堆被隨意丟棄的感熱紙」、「這個弄丟率比原本塑膠進出站單程幣還高」、「本來的硬幣比較好吧」、「可是這樣不是比較耗紙嗎？之前的代幣還可以重複使用，這個紙用完就得丟」。