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為下一代而戰！　范雲率綠委推新會期11大優先法案

▲▼民進黨立委范雲今（16日）召集黃捷、張雅琳、陳培瑜、林月琴、吳思瑤、郭昱晴、羅美玲、沈伯洋、伍麗華、林宜瑾等超過十名立委成立的「為下一代而戰連線」，召開11大優先法案記者會。（圖／立委范雲國會辦公室提供）

▲綠委組成「為下一代而戰連線」，並召開11大優先法案記者會。（圖／立委范雲國會辦公室提供，下同）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨立委范雲今（16日）召集黃捷、張雅琳、陳培瑜、林月琴、吳思瑤、郭昱晴、羅美玲、沈伯洋、伍麗華、林宜瑾等超過十名立委成立的「為下一代而戰連線」，召開11大優先法案記者會，以「全國都照顧：看得到、吃得到」為題，宣示本會期將優先推動「照顧下一代、照顧職場家庭蠟燭兩頭燒的爸媽、照顧社會正義、照顧台灣未來」之法案。

范雲表示，本次優先法案聚焦「全國都照顧」，因為照顧不應只給特定群體，被照顧也不應是特定縣市的特權。優先法案分別為「照顧蠟燭兩頭燒爸媽」的就業保險法、性別平等工作法，推動育嬰留停雙親請滿半年加發一個月津貼、勞工家庭照顧假比照公務員有薪。「照顧下一代」的兒少權法、教育人員任用條例、兒童托育服務法，推動兒童工作證制度及處理不適任教師問題。

范雲說明，「照顧社會正義」的刑法第80條、社會救助法、障權法、不義遺址條例，促性侵未成年追訴期自成年起算，消除（中）低收入戶過於嚴苛的門檻，提高障礙者自立生活與個人助理的資源與支持，強化不義遺址的研究量能，推動轉型正義工程。以及「照顧台灣未來」的1.25兆強軍條例、立委赴中法案，建構台灣自身軟硬體安全體系，從打造台灣之盾、非紅供應鏈，到要求民選公職人員赴中應公開揭露等。

范雲指出，連線第11屆立法院開議時組成，成立以來推出的優先法案中，青年基本法、學生輔導法、新住民權益保障法、新住民發展署組織法、AI基本法已三讀通過。本次11個優先法案中，含刑法、社會救助法、障權法、兒童托育服務法、1.25兆強軍條例、不義遺址條例等6法，皆為行政院優先法案。而就業保險法不只是賴總統提出雙就業、雙照顧的政見之一，勞動部也已預告修法草案。這突顯了11大優先法案的重要性，跨委員會成員也將於各委員會優先推動。

▲▼民進黨立委范雲今（16日）召集黃捷、張雅琳、陳培瑜、林月琴、吳思瑤、郭昱晴、羅美玲、沈伯洋、伍麗華、林宜瑾等超過十名立委成立的「為下一代而戰連線」，召開11大優先法案記者會。（圖／立委范雲國會辦公室提供）

立委羅美玲指出，本會期在外交國防委員會最重視的議題，就是行政院提出的「1.25兆國防特別條例」。這項法案是攸關台灣主權與未來世代的重要國安工程，面對中國持續擴張的軍事威脅，台灣必須以更完整的規劃強化防衛能力，確保國家安全與民主制度不受威脅。

羅美玲說，行政院版本是經過兩年以上專業評估並與美方協調出的整體方案，內容涵蓋精準火砲、遠程打擊、防空系統、無人機反制、AI與指揮管制系統及台美研發合作等面向，建構完整作戰體系，同時也協助厚植台灣本土國防產業基礎。

羅美玲強調，既然已提出整體國防建設規劃後，不應以市場喊價或零散採購思維來建軍，希望朝野回歸理性與專業，支持院版國防特別條例，為台灣建立長期防衛韌性，也為下一代撐起最堅實的安全保護傘。

針對立委赴中法案，立委沈伯洋說明，立法委員可以知悉政府機關的所有機密，但卻不受管制，可以自由來往中國、香港、澳門等地，早已成為國家安全的一道破口。為了確保國家安全的維護，他早在第一會期就提出兩岸條例修正案，明定立委赴中必須申報，並在第三會期提出港澳條例修正案，將香港、澳門也納入申報範圍；但這些國安法案，至今連一讀都還未完成，連同其他委員的提案，總共被擋了857次。沈伯洋呼籲，國家安全不容兒戲，藍白應儘速讓草案進入委員會討論，共同維護國家安全。

▲▼民進黨立委范雲今（16日）召集黃捷、張雅琳、陳培瑜、林月琴、吳思瑤、郭昱晴、羅美玲、沈伯洋、伍麗華、林宜瑾等超過十名立委成立的「為下一代而戰連線」，召開11大優先法案記者會。（圖／立委范雲國會辦公室提供）

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范雲優先法案為下一代而戰連線民進黨

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