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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

直言馬英九「破門令」切割蕭旭岑　他分析背後盤算：馬還是最後贏家

▲前總統馬英九與蕭旭岑。（圖／記者徐文彬攝）

▲前總統馬英九、蕭旭岑。（圖／記者徐文彬攝）

記者郭運興／台北報導

馬英九文教基金會董事長馬英九今（16日）發布聲明，基金會前執行長蕭旭岑及前員工王光慈均已於2月完成離職手續，未來兩人言論及行為，均不代表該會及馬英九立場。對此，政治工作者周軒分析，這等於是「破門令」般切割兩位，這是一個斷尾求生劇碼，面對越來越接近的2026選舉，鄭麗文兩岸交流失敗，後座力只會越來越大。老謀深算的馬英九看出了這點，現在大動作自斷手腳，是一本萬利的生意，對鄭麗文、美國、中國、派系都有交代，馬英九還是最後的贏家。

周軒表示，蕭旭岑、王光慈，不再是馬英九的人了。一個是現在的國民黨副主席、一個是馬英九兩岸交流的執行者，長期以來，兩個人幾乎是馬英九的代名詞。然後今天馬英九基金會發出這份新聞稿，等於是「破門令」般決絕的切割這兩位。

周軒表示，有很多人猜測，這應該是美國的壓力，因為馬英九的兩個女兒，據報都有美國籍。一個把谷立言比做「科長大一點的人」，就算是老臣，怎麼能夠危及家人？但是，這不足以說明為什麼還把王光慈也趕走了。

周軒認為，事實上，如果想多一層，這是一個斷尾求生的劇碼。這的確跟美國有關，但並不全是女兒的關係，極有可能是，鄭麗文上任至今的一切兩岸交流鋪排，出現極大的變化。

周軒指出，關鍵就在於伊朗的事情一日不解決，習近平就無法專心應對川普，遑論騰出時間理國民黨。而今天川普正式放話，川習會可能延期。這意味著鄭習會也遙遙無期。

周軒說，面對越來越接近的2026選舉，鄭麗文的兩岸交流失敗，後座力只會越來越大。老謀深算的馬英九看出了這一點，事實上應該也早就算到了這一步。現在大動作自斷手腳，其實是一本萬利的生意。

周軒分析，對鄭麗文，「如果主席妳需要找一個人負責，蕭已經不是我的人了，不用顧慮我」、對美國，「鄭麗文帶著國民黨往中國衝背後的戰犯，都不是我的人了，要處理 be my guest 」、對國民黨其他派系，「以後別說黨中央是馬系人馬了，我跟你們都一樣是局外人」、對中國，「抱歉我的人把祖國大業搞砸了，我自己處理，望習總海涵」。所以，馬英九，還是那個最後的贏家。

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