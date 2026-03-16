轟蕭敬嚴把大家當白痴　粉專預告：「你最羞恥的事情」才剛要上演

▲蕭敬嚴。（圖／國民黨提供）

記者郭運興／台北報導

投入國民黨新北議員第11選區初選的蕭敬嚴，近日不斷被挖出攻擊國民黨言論，引起同黨立委不滿，蕭敬嚴則道歉稱，忽略過激言論傷害到黨內同志，會虛心檢討發言。對此，親藍粉專政客爽今（16日）表示，面對問題就坦然直球對決，把大家都當白痴，支持者是很賤的人嗎？蕭敬嚴「你不要緊張，關於你的事還沒有到高潮」，初選花的錢就當作做慈善，都不是最慘的，因為那些關於「你最羞恥的事情」才剛要上演，從現在開始，真正大條的才要開始。

近日不斷開戰蕭敬嚴的粉專政客爽表示，哪有人是為了初選能夠勝選才為了道歉而道歉，蕭敬嚴叫徐巧芯看臉書，但把人家封鎖了，是要用陰陽眼看嗎？

政客爽批評，最好笑的是那句「過去的自己不夠成熟」，上綠營節目對同黨落井下石、嘲諷，這過去也就去年跟前年，蕭敬嚴都三十歲的人了，到底什麼時候才要成熟？有一種成熟，是大家一起等你熟？

政客爽表示，那詐騙犯被抓了，也可以說「昨天詐騙別人的我是不夠成熟，請再給一個機會繼續騙」？這種話術騙小孩都不一定相信，為什麼「新北汐止、金山、萬里的選民要選一個不成熟的人」？

政客爽直言，一個正常出過社會的人，面對問題就回應問題，面對問題就坦然直球對決，把大家都當白痴，這些支持者是很賤的人嗎？

政客爽表示，蕭敬嚴「你不要緊張，關於你的事還沒有到高潮」。可能在想，初選的錢花了不少錢怎麼辦？電話被打爆了現在怎麼辦？怎麼越來越多人不敢幫忙？這些都不用緊張，初選花的錢就當作做慈善，都不是最慘的。

政客爽預告，因為那些關於「你最羞恥的事情」才剛要上演。蕭敬嚴應該記得他說過的「從今天開始到初選結束，你每天都會極度不開心」。默念三次到退選，就不用緊張了，畢竟從現在開始，真正大條的才要開始。