台灣之盾需補強遠火攔截能力　中科院研發「低成本防空彈藥」應處

▲民進黨立委王定宇16日質詢國防部副部長鍾樹明（中）、中科院長李世強。（圖／翻攝自YouTube／國會頻道）

記者蘇靖宸／台北報導

美以伊戰爭爆發，立法院邀請國防部報告我國防空反飛彈系統性能、低成本攔截手段及無人機反制能量。國防部今（16日）坦言目前「台灣之盾」的設計，需要補強針對共軍遠程火箭彈的攔截能力，不過中科院已初步研發「低成本防空彈藥」來應處，預計2027年實測。

鍾樹明16日率國防部官員到立法院外交國防委員會進行「借鏡近期美國與伊朗衝突，檢討我國防空反飛彈系統效能、低成本攔截手段及無人機反制能量」報告，並備質詢。國防部作計室次長連志威中將表示，從近期國際衝突與戰爭實例，大規模遠程火箭與無人機等低成本武器廣泛運用，已成新型態攻擊模式，國軍籌建「台灣之盾」防空系統，並藉國防科技發展低成本防空飛彈，強化國軍戰力防護及維持整體社會韌性。

民進黨立委王定宇質詢指出，台灣之盾的3個概念是「層層攔截」、「跨系統整合」，像是國造天弓跟美規的愛國者要透過聯合作戰中心（JOCC）對話，造成重複打擊或反應時間變慢狀況，這也是為什麼大家會談「IBCS」的原因，以及「彈藥存量」。王定宇詢問，在層層攔截部分，台灣最需要補強哪一層？

鍾樹明表示，中、高層能因應共軍防空攻擊，看起來沒有問題，彈量則後續會持續增強，但對於中、低層防禦上，尤其針對中共遠火營的威脅來說，是後續研討重點。王定宇追問在台灣之盾的設計上，如何因應中共遠程火箭的威脅？鍾樹明說，目前有一個初步研發的系統，希望執行遠程火箭彈攔截低成本防空武器。中科院長李世強補充，針對遠火有專門的一型低成本彈藥來進行攔截，將於明年實測，都是自己研發的，技術都是自己的。

民眾黨立委王安祥問及IBCS系統時，鍾樹明表示，確實戰場管理系統如何整合美製武器跟台灣自製武器，是國軍未來努力方向；IBCS是美軍現行戰場管理系統是國軍目前評估選項之一，也有其他戰場管理系統，目前由專案辦公室研究跟磋商。

至於國防部向美購買4架MQ-9B「死神」無人機的交貨狀況，空軍參謀長李慶然答詢王安祥時說，都是依照專案進行，預計今年第三季首兩架會回到台灣，進度上完全按照計畫。