打臉川普？是否派船艦護航荷姆茲海峽　南韓青瓦台「謹慎回應」

▲南韓青瓦台宣傳溝通首席李圭淵16日召開簡報會議。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

中東戰事持續升溫，美國要求盟友共同參與荷姆茲海峽護航行動。對此，南韓青瓦台今（16）日表示，對於美國總統川普要求派遣船艦參與護航計畫一事，政府將維持審慎態度，需在充分掌握美方真正意圖後，經由韓美之間「充分討論並給予足夠時間」後再做決定，目前仍處於確認美國立場的階段。

根據《韓聯社》，南韓青瓦台宣傳溝通首席李圭淵16日透過簡報會議指出，南韓政府「非常謹慎地」處理此議題。他表示，南韓方面雖然持續關注外媒報導並研判情勢，但仍需要美方正式傳達其明確立場，才能準確掌握華府的真正意圖。

李圭淵同時提到，韓美之間目前保持密切聯繫。不過青瓦台相關人士補充說明，這類聯繫主要屬於為了掌握情況而進行的幕後溝通，並不代表雙方已透過正式管道交換具體意見或進行決策討論。

報導指出，目前除了川普在社群媒體上的相關發言之外，美國政府尚未向南韓提出正式的軍事支援或派艦要求。因此，青瓦台認為目前的重點並非立即表態，而是先釐清美方意圖與政策方向後，再評估下一步該如何應對。

▲2023年6月，南韓清海部隊第38分遣隊300名官兵結束在索馬利亞和荷姆茲海峽附近海域為期半年的反海盜行動，返回南韓昌原海軍基地。（圖／達志影像）

事實上，青瓦台前一天也曾對此表示，已注意到川普在社群媒體上的相關言論，強調南韓政府將在韓美保持密切溝通的情況下，審慎檢視情勢後再做出判斷。由於此議題涉及國民安全與國家利益，被視為高度敏感的外交與軍事議題，政府態度格外保守。

外界普遍觀察，南韓短期內可能維持「低調」策略，一方面持續了解美國的真實意圖，另一方面也會密切關注同樣面臨壓力的中國、日本等鄰國如何回應，在進行綜合評估後調整自身立場。

此外，針對中東緊張情勢升溫後可能帶來的經濟衝擊，南韓政府正在研議追加預算（補充預算）方案。李圭淵表示，目前相關規模與時程仍由經濟主管部門評估中，尚未正式向總統辦公室報告。不過他強調，政府的基本原則十分明確，就是「儘速處理」，以減輕中東緊張情勢對經濟帶來的衝擊。

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