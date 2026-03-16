陸抗油價衝擊有韌性　陸智庫：荷姆茲若封鎖不斷需警惕長期風險

▲中東戰火影響石油供應，造成全球油價上漲。（圖／視覺中國）

記者任以芳／綜合報導

美以軍事打擊伊朗引發的衝突，已導致全球石油貿易「咽喉」荷姆茲海峽事實性封鎖持續達半個月。這場席捲全球的能源風暴，讓高度依賴中東油氣的亞洲各國備感壓力。中國作為全球最大石油進口國，2025年有近45%的原油進口量流經此地。大陸智庫專家分析，中國雖具備較強的儲備韌性，對於這一輪高油價衝擊，比歐盟一些國家及日韓有更強的承受力。但若戰事僵持，到岸油價恐飆升至每桶130美元以上，長期戰略挑戰不容小覷。

《澎湃新聞》報導指出，美國和以色列軍事打擊伊朗後，荷姆茲海峽事實性陷入封鎖狀態已持續半個月。十多天來，全球能源市場劇烈震蕩，一系列連鎖反應衝擊世界經濟。更關鍵的是，隨著戰事持續，連日來美伊圍繞荷姆茲海峽均作出強硬表態，這一油氣「主動脈」的中斷仍看不到盡頭。

中國是全球第一大石油進口國，同時也是全球第一大天然氣進口國（包括管道氣和液化天然氣）。2025年，大陸原油對外依存度72.7%、天然氣對外依存度40%。席捲全球的能源風暴中，作為中東油氣重要買家的中國如何應對市場巨震、化解進口風險？彭博新能源財經（BNEF）12日在北京舉行峰會，來自中石油、中石化、中海油三大油氣央企旗下智庫的資深專家予以剖析。

按照2025年的數據，全球五分之一海運原油流經荷姆茲海峽，中國接近45%的進口原油經此通道。「相當於2025年每天大概490萬桶的原油進口量通過霍爾木茲海峽進入國內，據此折算，每天大概有兩到三艘VLCC級（超大型油輪）船舶從該海峽運往國內。」中國海油集團能源經濟研究院副院長郭勝偉表示，伊朗通過控制荷姆茲海峽來對抗和削弱美伊軍事打擊的影響。從中國的角度而言，更關注的是該海峽對國內進口量的影響。

郭勝偉研判，目前大陸成品油生產企業的原油庫存具有足夠的韌性，能夠抵御短期高油價衝擊，這是多年來國家戰略儲備安排的結果。「對於這一輪高油價衝擊，中國比歐盟一些國家及日韓有更強的承受力。當前美伊對抗到了僵持階段，盡快通航才能消除能源消費市場的恐慌情緒。個人認為從底線思維角度而言，企業也要做好未來2-4個月的充分準備和應對措施。」

「油價波動時有發生，有時甚至不可預期、超出預期，波動範圍從負油價到100多美元。」當不確定性成為常態，中國石化集團經濟技術研究院首席專家曹建軍認為，須以自身的確定性應對外部不確定性。

▲ 全球石油消耗前25大國。（AI協作圖／記者張靖榕製作，經編輯審核）

中國石油集團經濟技術研究院首席經濟學家戴家權表示，中東油價及運費攀升，布倫特原油達到每桶90多美元時，中國進口原油的到岸價將超過130美元/桶。「從長遠戰略角度而言，這是重大挑戰。」

他同樣強調，增強大陸油氣產量的基本盤，是油氣安全的壓艙石。根據評估，若國際油價維持在80美元/桶，在國內相關規劃投資到位的情況下，可從難動用儲量中新增約1000萬噸/年的原油產能。

「這次事件中，大陸世界第一的煉油能力，使得保供能力特別充足，因為在生產運輸環節留了大量庫存，可以應對市場的短期波動。」戴家權建議，在中東衝突平息後，進一步提升大陸自己煉廠開工率、同時配合進一步放開成品油出口，以此提升石油供應鏈的整體彈性。一旦發生緊急情況，可以將出口資源迅速調回國內。

咨詢機構捷誠能源首席研究員閆建濤此前也表示，伊朗原油出口有180萬桶/日，主要供應中國，此輪衝突中依賴大折扣價伊朗原油的國內獨立煉廠所受影響較大。「一旦委內瑞拉和伊朗原油均受到影響，應借機加快整頓國內成品油市場，重整國內獨立煉廠，提升國內煉廠開工率。」

中國石油集團經濟技術研究院院長陸如泉近日在復旦發展研究院舉辦的報告會也指出，大陸作為油氣進口大國，始終未雨綢繆。一方面，建立多元化油氣進口體系，除中東地區外，還從拉美、非洲、中亞及俄羅斯等地區進口油氣資源，例如每年從巴西進口的石油量約為6000萬至8000萬噸，即便中東局勢加劇、荷姆茲海峽運輸受阻，其他進口渠道也可實現一定程度的補充。

另一方面，不斷加強國家戰略石油儲備建設，同時全力提升國內油氣產能。目前，大陸年原油產量達2.1億噸、天然氣產量達2600億立方米，位列世界第六大產油國、第四大天然氣生產國，為能源安全提供了堅實支撐。