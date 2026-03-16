宜蘭30年冰店要收了！　在地人不捨：今年夏天怎麼辦

▲向日葵冰店。（圖／翻攝自Google地圖）

記者曾筠淇／綜合報導

受到許多宜蘭人喜歡的「向日葵冰店」已經經營多年，但該店老闆娘的兒子昨日便發文指出，向日葵冰店「下台一鞠躬」，有緣再相見。老闆娘也在底下留言，她都還沒正式公布，現在全宜蘭都知道了。貼文曝光後，也引起許多人關注。

兒子曝關店消息：下台一鞠躬

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「向日葵冰店」老闆娘的兒子在Threads上發文表示，向日葵冰店像大家下台一鞠躬，感謝大家多年來的支持，這裡承載他約莫30年的回憶，有苦，也有歡笑，他會好好保存的，有緣再相見。

老闆娘嚇到：在找接手的人

幾個小時候，老闆娘就在底下留言回應，「兒子你也太讓我驚嚇！你可能不知道我有在脆，我都還沒有公布，已經全宜蘭都知道了」。她還說，很感謝大家的支持和愛護，目前正在找尋接手的人，也期待能有合適的人選。

其他網友得知消息後，也紛紛回應，「你根本是宜蘭的重要地標，怎麼突然關了」、「難過了，可以偷偷告訴我黑糖水、芋頭還有地瓜的配方嗎？以後回味的時候可以用」、「前系上同學都會去吃，關掉真的好可惜」、「哇哇哇！高中時候玩校外社團最喜歡去的冰店居然要收了」、「別啊！今年夏天怎麼辦」、「我們已經習慣了，一定要吃你們的冰，你們的花豆跟芋頭超濃郁的，好好吃喔，不捨」。