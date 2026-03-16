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印太海廢治理國際論壇於金大登場　跨國對話交流尋求解方

▲▼「印太海洋廢棄物治理國際論壇」於國立金門大學舉辦開幕式，透過跨國對話探討海廢治理策略為印太地區海洋環境問題尋找解決方向。。(圖／記者鄭逢時攝)

▲「印太海洋廢棄物治理國際論壇」於國立金門大學舉辦開幕式，透過跨國對話探討海廢治理策略為印太地區海洋環境問題尋找解決方向。。(圖／記者鄭逢時攝)

記者鄭逢時／金門報導

海洋廢棄物已成為全球沿海國家必須面對的環境難題。海洋委員會今（16）日在國立金門大學舉辦「印太海洋廢棄物治理國際論壇」，邀集日本、韓國、菲律賓、印尼、越南、柬埔寨等國代表，以及國內學者與NGO團體一同齊聚金門交流，透過跨國對話探討海廢治理策略，期盼能共同為印太地區海洋環境問題尋找解決方向。

海洋委員會主委管碧玲致詞指出，海洋提供人類重要的資源與生活依賴，但海洋污染問題日益嚴重，治理海洋廢棄物必須仰賴國際社會長期合作。她提到，金門與馬祖因地理位置特殊，長期受到海漂垃圾影響，海委會近三年已各補助金門1382.2萬元及馬祖3095.7萬元的處理海廢經費，協助地方減輕清理負擔。

▲▼「印太海洋廢棄物治理國際論壇」於國立金門大學舉辦開幕式，透過跨國對話探討海廢治理策略為印太地區海洋環境問題尋找解決方向。。(圖／記者鄭逢時攝)

國立金門大學副校長洪集輝表示，海洋廢棄物不僅是影響海岸景觀，也可能衝擊到在地漁業與觀光發展，例如石蚵、花蛤等金門特色海產的生態環境。他認為，金門具備特殊地理條件，可成為跨域合作治理海廢的最佳實踐場域，而金門大學也可在國際交流與研究合作中扮演平台角色。

金門縣副縣長李文良則指出，面對海廢問題需兼顧全球視野與地方需求，除了引進國際技術與經驗，也要結合地方環境與文化特色，金門縣府期待未來能與各國及各界持續合作，共同推動海洋環境保護工作。

▲▼「印太海洋廢棄物治理國際論壇」於國立金門大學舉辦開幕式，透過跨國對話探討海廢治理策略為印太地區海洋環境問題尋找解決方向。。(圖／記者鄭逢時攝)

論壇並邀請帛琉環境部長Steven Victor擔任主題演講，分享帛琉在海廢處理上的經驗與挑戰，並提出跨域合作、科技應用及推動循環經濟等方向。活動同時也邀請金門在地藝術工作者分享海廢再利用創作案例，展現資源循環的多元可能性。

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