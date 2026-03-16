攀登南澳鹿皮林道遇落石　男子左腿骨折空勤直升機急吊掛送醫

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣南澳鄉達茵河附近昨日（15日）驚傳山域事故。一組4人登山隊伍於3月12日從南澳鹿皮林道入山，不料其中一名30歲蔣姓男子意外遭落石擊中，導致左小腿開放性骨折，傷勢嚴重且有出血、血壓偏低情況，所幸搜救人員及時趕抵並由空勤直升機成功吊掛，順利送醫救治。

▲聯合搜救隊上山搜救，而空拍機找到待援登山隊。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

宜蘭縣消防局於15日下午5時許接獲民眾透過衛星通訊轉報，指稱達茵河對溪溪邊有山友受傷受困。考量事故地點地處偏遠且山路艱難，一般步行需時約8至10小時，救援極具挑戰，消防局隨即派遣第四大隊、觀音分隊、無人機小組，由副大隊長嚴冠琳率領消防人員12名與林保署2人，組成聯合搜救隊，攜帶山域及溯溪裝備入山徹夜馳援。

搜救小組於今（16）日下午1時許接觸傷者，現場評估蔣男意識清楚，隨即進行止血包紮及骨折固定處置。因考量傷患生命徵象與路徑險阻，消防局申請內政部空中勤務總隊支援，直升機（NA-711）於14時49分自花蓮機場起飛，並於15時29分成功完成吊掛。直升機隨後降落於羅東運動公園田徑場，由羅東分隊救護車將蔣男緊急送往聖母醫院搶救。

消防局呼籲，近日山區地形因氣候及地質因素不穩定，民眾從事山域活動務必注意周邊環境風險，並隨時攜帶衛星通訊設備，以確保事故發生時能第一時間與外界取得聯繫。