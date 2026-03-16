台中工地「3公尺鋼筋」掉落砸車毀民宅　都發局勒令停工開罰1萬8

▲白色轎車遭到鋼筋砸中，車頂及車窗受損。（圖／民眾提供）



記者白珈陽／台中報導

台中市東區自由路四段一處新建工程，今天（16日）上午因施工不慎，1根3公尺長的鋼筋從高處掉落地面，造成1輛轎車及1戶民宅受損，所幸未釀人員傷亡。台中市政府都發局表示，已立即要求停工檢查並限期改善，經查現場安全防護措施不足，將依法裁處1萬8000元罰鍰。

警方調查，本案發在今天上午9時41分，現場為住宅新建工程，因施工不慎導致鋼筋掉落地面，鋼筋砸向下方轎車後，再波及對向民宅，造成車輛及民宅遮雨棚、屋內商品損壞，無人受傷。

都發局表示，針對東區自由路四段109巷一處新建工程今日上午施工鋼筋掉落，已立即要求工地停工檢查並限期改善，同時要求業者與受損車輛及民宅所有權人協調賠償事宜。

都發局指出，經查現場安全防護措施不足，已依違反《建築法》第63條、第89條規定，裁處新台幣1萬8000元罰鍰，並勒令停工及限期3日內完成改善。此案另委託台中市結構工程技師公會於今日下午辦理專案稽查，並督促工地積極加強相關安全放護措施，以確實維護公安，保護市民安全。

都發局表示，後續工程若申請復工，須提出施工及安全防護改善計畫，並經第三方專業技師公會勘查確認已無公共安全疑慮後，始得復工；市府也將委託台中市結構工程技師公會辦理專案稽查，督促工地落實施工安全措施，以維護公共安全。