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逛街變受難記！台中新光三越「電梯突卡死」　多人一度受困嚇傻

▲新光三越,電梯,受困。（圖／Threads@keke.1992.08.06授權提供）

▲台中新光三越百貨昨（15）日驚傳電梯滿載故障，導致多人受困意外。（圖／Threads@keke.1992.08.06授權提供）

記者游瓊華／台中報導

台中新光三越百貨昨（15）日驚傳電梯受困意外！正值假日逛街人潮眾多，多名消費者帶著小孩在搭乘電梯時，電梯突然動彈不得，受困民眾隨即將驚魂過程拍下PO網，直呼在密閉空間內「悶到不行、超嚇人」，引發網友熱議。對此，館方回應，表示係因電梯負載觸發保護機制，目前已全面檢修完畢。

有網友在社群平台分享影片，畫面中電梯停住不動，受困民眾貼文：「困在台中新光電梯裡3到5分鐘，裡面真的超悶！」雖然受困時間不算長，但在狹小空間內等待救援仍讓不少人直冒冷汗。不過原PO也特別提到，館方在接獲通報後第一時間便迅速派員處理，引導眾人脫困，直呼「真的好險」。

針對這起事件，台中新光三越表示，昨日確實發生電梯暫停事件，主因是電梯感應到「負載異常」，為了安全起見自動觸發保護機制暫停運作。館方強調，事發當下已立即引導顧客安全離開，並同步進行全面檢修，目前電梯已恢復正常運作，確保安全無虞。

不過，也有消費者對新光三越說法不買單，直言應該會有警示機制，怎麼會關起來才警示，「電梯若超重，那門應該無法關起，館方說法是把電梯的機械問題變成消費者超重問題，說詞並不合理。」

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