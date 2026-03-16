「離經叛道要有尺度！」徐巧芯當講師　蕭敬嚴坐最後一排閃超遠

▲國民黨立委徐巧芯受訪。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨發言人蕭敬嚴近日領表投入新北市議員黨內初選，慘遭黨內同志猛烈砲轟他在去年大罷免期間落井下石，頻上綠營政論節目搶曝光。對此，蕭敬嚴昨道歉稱「過去年輕，單純想讓黨更好，卻忽略過激言論傷害到黨內同志」。不過藍委徐巧芯今（16日）仍轟毫無誠意。據悉，國民黨中央下午舉辦議員新人「星火行動」課程，徐巧芯致詞授課時，蕭敬嚴坐在最後一排，保持相當遠的距離；徐受訪表示，看不到那麼遠，如果可以痛改前非當然不錯，但離經叛道還是有尺度存在。

國民黨日前發出公告，要求有意爭取黨提名參選六督直轄市議員的「非現任青年黨員」，必須參加黨中央主辦的「星火行動—選戰實務培訓講習課程」，才能在初選民調中享有青年加權。

徐巧芯擔任講師致詞時強調，要跟選民雙向奔赴，不要相信拉不到中間選民，因為自己的支持者也會在市井上幫忙拉票，那當然也會拉到中間選民，所以尊重選民是很重要的，讓選民感受到自己的好，那自然中間選民就會過來，祝大家初選跟選舉都能越走越穩，「現在的民眾是要看表現，表現好就會給你肯定，表現不好就會給你吐槽，這是很現實的。」

徐巧芯受訪時則說，期待年輕一輩能夠發聲，包括議員跟立委都有監督的作用，支持者期待2026全面獲勝、2028能夠重返執政，因此一定要團結一致對外奮戰，這樣中間選民也會被拉到票，相信支持者把感動的力量拿出來，這是最核心的訴求。

被問到有無與蕭敬嚴眼神交流，徐巧芯說，自己視野沒有那麼好，看不到那麼遠，有認真上課的都可以看到，但「那個人」太遠了，去問他不要問我，要更鼓勵有戰力的人，在旁邊講有的沒的如果得到更多關注，對認真的人不公平。徐巧芯也諷刺，如果可以痛改前非當然不錯，但離經叛道也要有尺度在，「沒有誰缺誰的道歉，我活到幾歲了還缺誰道歉嗎？重點是要展現真正的戰力。」

