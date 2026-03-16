三中案唯一有罪！蔡正元入監倒數「無怨無悔」　北檢將依程序執行

▲北檢分案辦理前立委蔡正元被判刑3年6月的執行案件。（資料照／記者周宸亘攝）

記者劉昌松／台北報導

前立委蔡正元在2006年到2012年間，利用處理中影股權交易案的機會，侵吞買家阿波羅公司投資公司資產2.8億元，2025年被高等法院依業務侵占罪判刑3年6月確定，蔡正元日前在臉書發文表示，自己當年是受馬英九拜託幫國民黨度過危機，對於即將入獄「無怨無悔」，全案卷宗16日送達台北地檢署，北檢將依程序分案辦理執行作業。

蔡正元是國民黨被控賤賣黨產中影、中視、中廣(三中案)相關被告中，唯一被判有罪的被告，前主席馬英九、中投公司前董事長張哲琛、前總經理汪海清，以及蔡正元妻子洪凌霙、岳父洪信行等5人，從2018年遭起訴後，歷經二審都獲判無罪。

檢方起訴指出，中投公司在2006年間與郭台強妻子羅玉珍、莊婉均間簽約，以31億元出售中影股份，蔡正元另與羅、莊達成三方協議，以阿波羅公司作為中影股權交易平台，之後阿波羅賣出中影股權獲得4.3億元，卻接連被蔡正元以購買不良債權等方式，侵吞2.8億元，用來買車購屋還債等私用。

一審認定蔡正元利用職務利益輸送給自身，掏空阿波羅公司資產，使當初三方協議的其餘當事人無從取得應有權益，破壞交易安全，依業務侵占罪判刑3年6月，並沒收犯罪所得2億3917萬7983元，高院在2025年底二審宣判結果維持刑度確定，蔡正元以對此提出再審；另外，蔡正元因故意遺漏會計事項，導致阿波羅資產負債表紀錄不實，被依《商業會計法》判6個月部分還可上訴。