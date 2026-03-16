杜拜機場部分航班恢復　旅客還原撤離過程：手扶梯擠滿人

▲杜拜國際機場附近區域冒煙。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

杜拜國際機場16日因附近無人機攻擊引發燃料槽起火，現場一度冒出巨大火舌與濃煙，杜拜民航局宣布機場暫停起降，許多航班被取消、延誤或是改道。CNN指出，杜拜機場在關閉4小時後，將恢復部分航班。

機場指出，在採取預防性措施之後，杜拜國際機場（DXB）往返部分航點的航班正逐步恢復中，建議旅客聯絡各自的航空公司，瞭解最新航班資訊。

阿聯酋航空透過社群平台X發文表示，部分從該機場起飛的航班將恢復，但遺憾的是，已有部分航班被取消，受影響乘客將會收到通知，告知後續安排，對於造成的不便深表歉意。

UPDATE 2:



Emirates expects to operate a limited schedule after 10:00hrs Dubai local time today.



Unfortunately, some flights from today’s schedule have been cancelled. Affected customers will receive a cancellation notice and will be advised on reaccommodation options.



We… — Emirates Support (@EmiratesSupport) March 16, 2026

Flightradar24早些時候的地圖顯示，來自英國、愛爾蘭、印度、巴基斯坦的航班返回出發地。杜拜機場每年接待超過9000萬名旅客，是全球最繁忙的機場之一。

這是在杜拜機場發生的第4起無人機相關事件，每一起都造成航班短暫中斷。不過杜拜媒體辦公室已表示，最新的這起事故並未收到人員傷亡通報。

燃料槽起火 機場急疏散旅客

這起攻擊波及機場附近的一座燃料槽，導致現場火勢一發不可收拾。社群媒體上流傳的影片顯示，機場附近冒出熊熊火光，景象相當駭人。

Fire in vicinity of Dubai International Airport following Iranian drone strike. pic.twitter.com/0QGnJsbmiE — Open Source Intel (@Osint613) March 16, 2026

當時就在杜拜機場的旅客多拉基亞（Raj Dholakia）透露，他正好準備經紐約轉機回多倫多，但機場人員突然要求所有人立即撤離，整個樓層數百名旅客不論是在休息、睡覺或走動，全被指示前往最近的樓梯向下疏散。

多拉基亞稱，當時手扶梯擠滿了人，也有人使用電梯，現場大概聚集1000名旅客，但因座位稀少，部分的人只能席地而坐，且顯示航班資訊的螢幕上有不少航班的狀態為「登機門已關閉」、「最後登機」或「登機中」，恐怕有乘客是在跑道上的飛機裡等候。