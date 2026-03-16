媽逛好市多拆「未結帳商品」餵兒遭阻惹議　業者：建議先買熟食

▲一名網友在好市多逛賣場時，結帳前先將商品讓孩子吃，引發爭議。（圖／資料照）

記者林育綾／綜合報導

美式賣場好市多（COSTCO）近日因發生消費者「未結帳先吃商品」引發討論，一名女子帶孩子逛賣場時，因孩子肚子餓，先打開購物車內的可頌讓孩子食用，但被賣場人員提醒，應先結帳再食用，事件在社群平台引發熱議。對此，台灣好市多表示，若孩童有即時食用需求，建議可先至熟食區或結帳區完成部分商品結帳，賣場人員也可協助。

一名網友15日在社群平台Threads 發文指出，帶孩子逛好市多時，孩子因肚子餓鬧情緒，她先打開購物車中的可頌讓孩子先吃；不料孩子吃到一半時，賣場人員上前提醒「請結完帳再把東西拿出來吃」，並表示這次先當作沒看到。

原PO向對方表示，一定會結帳，也詢問是反問「這樣也不行嗎？之前可以啊，是有改規定嗎？」，但對方回應「一直都不行」，讓她感嘆，台灣的育兒環境不友善。

貼文曝光後引發網友討論，不少人認為，尚未結帳就食用商品並不妥當，也有人指出此類行為在法律上可能存在風險，因商品在結帳前所有權仍屬於賣場，賣場也有權制止顧客在結帳前食用商品。

對此，台灣好市多回應，「好市多致力於提供會員優質且舒適的購物環境。為維護賣場衛生安全及商品管理，若會員在購物過程中因孩童有即時食用需求，建議可先至熟食區或結帳區完成部分商品結帳，賣場同仁亦將全力協助會員處理相關需求。」