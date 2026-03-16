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遭傳死於伊朗轟炸！納坦雅胡為「6指影片」闢謠　現身咖啡廳打臉

▲▼以色列總理納坦雅胡駁斥死亡傳言，在耶路撒冷咖啡廳拍影片，證實自己「只有5根手指」。（圖／路透）

▲以色列總理納坦雅胡駁斥死亡傳言，在耶路撒冷咖啡廳拍影片，證實自己「只有5根手指」。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

美國與以色列對伊朗發動軍事攻擊後，中東戰事持續延燒，網路卻瘋傳以色列總理納坦雅胡已因攻擊身亡，甚至出現疑似「6根手指」的AI影像造假說法。對此，納坦雅胡在社群平台發布在耶路撒冷咖啡廳喝咖啡的影片闢謠，還當場舉手證明「只有5根手指」，不過仍有部分網友質疑影片可能同樣是AI生成。

根據《路透社》、《i24NEWS》，近期社群平台大量流傳納坦雅胡死亡的說法，部分貼文甚至宣稱以色列最大城市特拉維夫已被摧毀。然而相關說法均缺乏證據。以色列方面指出，這類訊息多源自伊朗的資訊戰操作，其中最早散布納坦雅胡「死於飛彈攻擊」說法的，正是與伊朗伊斯蘭革命衛隊關係密切的半官方媒體「塔斯尼姆通訊社」（Tasnim News Agency）。

假消息迅速在社群媒體擴散，其中一張聲稱顯示納坦雅胡被從瓦礫堆中救出的照片，後來被證實為AI生成影像。儘管如此，相關貼文仍在網路上被大量轉發，甚至引發更多陰謀論。

此外，13日流傳的一段納坦雅胡演講影片也被部分網友指稱為AI生成，理由是畫面中他的手似乎出現「6根手指」的異常細節。這個說法隨即在網路上發酵，成為質疑影片真實性的主要論證之一。

面對外界質疑，納坦雅胡15日透過社群平台X與Telegram發布新影片。畫面顯示，他現身耶路撒冷郊區一家咖啡廳，與幕僚邊聊天邊喝咖啡。幕僚在鏡頭外詢問他對「死亡傳聞」的看法時，納坦雅胡以幽默語氣回應，「我超愛咖啡。你知道嗎？我也很愛我的人民。」

他同時解釋，在希伯來俚語中，「死亡」一詞也可用來形容對某件事物「非常著迷」。

為了回應「六指」傳言，納坦雅胡還舉起手掌，笑著問幕僚，「要不要數一數我的手指」，隨後展示五根手指，試圖證明影片中的自己並非AI生成。

《路透社》分析，影片拍攝地點位於耶路撒冷郊外一家咖啡廳，媒體透過比對過去影像確認店內裝潢與畫面一致，並從咖啡廳當天其他人所發布的照片與影片中確認納坦雅胡確實曾到訪。

不過，即便影片發布後，仍有部分網友持續提出質疑。有人指出影片中出現會拉扯延伸的口袋、櫃檯後方一名戴口罩男子的動作不自然，甚至有人調侃畫面中的咖啡杯像是「反重力咖啡」，認為可能仍是AI製作。

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