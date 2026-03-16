國際自由車環台賽高雄站17日登場　11行政區「階段性管制」時間曝

▲國際自由車環台賽高雄站17日登場。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

國際自由車總會UCI登錄１級賽事「2026國際自由車環台賽高雄站」將於17日登場，高雄站起點選擇於世界著名佛光山佛陀紀念館出發，沿途行經11個行政區。為確保賽事順利進行以及保障市民、行人安全，賽事所經道路將逐區進行階段性路段管制，呼籲用路人注意。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲國際自由車環台賽高雄站全程146.44公里。（圖／記者賴文萱翻攝）

今年環台賽總計23支國際自由車隊，近200名菁英職業選手參加，其中更首次邀請到世界一級車隊參加，賽事將於3月17日上午10時自大樹區佛光山佛陀紀念館出發，沿途經過旗山、美濃、六龜、甲仙、杉林，再從燕巢、大社、楠梓、左營回到終點高雄國家體育場，全程146.44公里。

▲國際自由車環台賽高雄站將登場，11行政區「階段性管制」時間曝光。（圖／記者賴文萱翻攝）

3月17日(二)高雄站行政區路段預估管制時間（當日視自由車隊抵達時間調整）：

1.大樹區：9時30至10時30分、12時20分至13時15分（回程）。

2.旗山區：10時至10時40分、12時15分至13時 （回程）。

3.美濃區：10時15分至11時。

4.六龜區：10時30分至11時45分。

5.桃源區：11時15分至12時10分。

6.甲仙區：11時30分至12時30分。

7.杉林區：11時50分至12時50分。

8.燕巢區、大社區：12時40分至13時30分。

9.楠梓區、左營區（終點區）：12時40分至13時45分。

運發局提醒，民眾開車行經國道（國1、國10）交流道路口暫時無法通行路段，請用路人注意高公局CMS跑馬燈公告，請提早改道或避開管制時段。

▲國際自由車環台賽高雄站將登場，世運大道進行管制。（圖／記者賴文萱翻攝）

國1、國10預計管制時間：

1.國道10號嶺口交流道（台29線路口）：上午10時至上午10時20分、下午12時30分至1時 (回程)，請提早通過或避開此時段。

2. 國道10號燕巢交流道（台22線路口）：下午12時50分至1時30分，請提早通過或避開此時段。

3.國道1號楠梓交流道（旗楠路口）：下午1時至1時30分。北上請改由仁武/大社交流道上、下國道1號(興楠路)；南下請改下大社交流道（興楠路）。

此外，為兼顧賽事品質及市民行人通行安全，管制路段將依車隊行經速度分階段管制各路段，其中無分隔島路段將採「雙向交通管制」；有分隔島路段則採「單向交通管制」，競賽車隊殿後警車通過後解除交通管制。