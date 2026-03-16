川普稱他已身亡！「伊朗新領袖」深夜發文嗆美　近照卻被疑AI造假

▲伊朗新任最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）深夜發文，要求美國與以色列付出代價。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

伊朗新任最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）自接班以來始終未曾公開露面，各界對其健康狀況議論紛紛。伊朗當局證實，穆吉塔巴的確在戰爭首日受傷，但是「安全無虞」。有科威特媒體爆料，他已秘密搭乘俄羅斯軍機飛往莫斯科接受治療，目前人就在俄國私人醫院。在生死傳聞滿天飛之際，穆吉塔巴15日閃電在Telegram發文，警告美國賠償損失，否則會讓他們付出相同代價。

深夜突發文嗆聲要美國賠償

根據《新華社》報導，川普不斷放話稱「穆吉塔巴可能早已死亡」，而穆吉塔巴本人也神隱數日，導致全球都在傳穆吉塔巴其實早就在美以攻擊中身亡。然而穆吉塔巴的Telegram帳號15日深夜卻突然發文。他寫道，伊朗無論如何都會向敵人索取賠償，並警告如果對方拒絕賠償，伊朗將奪取相應價值的資產，若無法奪取，就會摧毀同等價值的目標。不過該消息也無法證實是否就是穆吉塔巴本人所發。

照片疑遭AI加工引發質疑

根據《紐約郵報》報導，穆吉塔巴接班以來從未公開現身，關於他的傷勢說法分歧，有消息稱他傷勢嚴重甚至陷入昏迷，也有說法指僅受輕傷、目前躲在安全地點。

分析人士認為，伊朗當局可能刻意讓他暫不露面，藉此在戰時維持政權的強硬形象。BBC事實查核部門資深記者薩達里札德透過Google的SynthID偵測發現，穆吉塔巴近期公布的照片都經過AI技術處理，原始照片其實是2018年出席活動時拍攝的舊照。

科媒爆料搭俄軍機赴莫斯科

根據以色列媒體ynetnews引述科威特《新聞報》的報導，穆吉塔巴在2月28日遭遇美以聯合空襲時受傷，由於美以持續轟炸，讓他無法在伊朗境內安全就醫。報導指出，俄羅斯總統普丁在與伊朗總統裴澤斯基安通話時，主動提議讓穆吉塔巴到俄羅斯境內治療，伊朗官方最終同意這項安排。

傳在總統官邸私人醫院療養

科威特《新聞報》援引接近伊朗高層的消息人士說法，穆吉塔巴已在莫斯科順利完成手術，目前正在俄羅斯總統旗下某處官邸的私人醫療機構接受照護。不過，相關消息尚未獲得官方證實。面對外界質疑，伊朗外交部長阿拉奇則出面滅火，強調穆吉塔巴身體狀況良好且掌控全局，國家機構運作穩定，一切都在控制範圍內。