熱門家電庫存少了116萬！公司扮買家設局面交　揪出賊竟是自家人

▲臉書社團賣掃地機器人太便宜，公司設局抓出內鬼。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

記者黃宥寧／台北報導

一家代理多個智慧家電品牌的業者，倉庫內的掃地機器人與洗地吸塵器接連消失，公司盤點庫存時發現異常，沒想到在臉書社團竟看到有人販售同款商品。公司乾脆派員假扮買家約面交，並通知警方埋伏，當場查獲贓物，順藤摸瓜發現背後主嫌竟是公司內部的趙姓維修工程師。士林地院審理後，依竊盜罪判處他有期徒刑3月。

趙男在一家代理掃地機器人、洗地機與投影機等智慧家電產品的公司擔任維修工程師，卻從2024年7月至11月間，多次進入公司位於北市的倉庫，徒手竊取掃地機器人與洗地吸塵器等商品，再透過臉書社團轉賣牟利。

檢警調查，趙男得手後會以臉書帳號刊登販售訊息，或委託戴姓女子在「掃地機器人同好交流區」及二手家電交易社團販售商品，再將銷售所得匯入他的銀行帳戶。

公司盤點倉庫時發現熱門掃地機器人一台一台離奇消失，追查後發現網路社團有人低價出售同款產品，懷疑內部人員將公司商品拿去變賣，於是派員假裝買家聯絡賣家。

2024年11月4日下午，公司人員與賣家相約在新北面交一台掃地機器人，警方到場查扣贓物，並進一步追查貨源，才揭發背後主使是公司工程師。檢警追出，趙男共竊走51台清潔家電，包括掃地機器人與洗地吸塵器等產品，商品總價達116萬5380元。

開庭時，趙男坦承犯行，承認自公司倉庫取走掃地機器人等商品後，再透過臉書社團轉售牟利，並將銷售所得匯入自己指定的銀行帳戶。

法院審酌，趙男多次竊取公司商品再變賣牟利，侵害公司財產權，行為確有不當，但考量他犯後坦承犯行，且已與公司達成調解並賠償損失，依竊盜罪判處有期徒刑3月，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日。