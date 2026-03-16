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大陸 大陸焦點 特派現場

陸最牛臥底不是警察是記者　「老K」潛伏蒐證太成功被提拔二把手

▲▼ 大陸央視傳奇新聞調查記者，臥底成為公司二把手 。（圖／翻攝 百度）

▲ 大陸《央視》傳奇新聞調查記者，臥底中宗報導成為某公司二把手 。（圖／翻攝 百度）

記者任以芳／綜合報導

大陸最具傳奇色彩的《央視》調查記者「老K」再次引發全網致敬。從2021年因「臥底成公司二把手」走紅至今，老K暗訪一線堅守已經15年。他曾為了揪出二手車平台的黑幕，一路從底層銷售幹到管理層，逼得總導演天天打電話「查崗」怕他真的轉行。這位總是在鏡頭前戴著孫悟空面具、聲音經過處理的「無冕之王」，用無數次的驚險瞬間，換來了社會正義與消費者的安寧。

「做調查記者，雖然你身處黑暗，但始終都要追求光明。」在大陸調查新聞報導，老K的名字與《央視》「315晚會」緊緊綁在一起。他最廣為人知的傳奇故事，就是臥底五家公司調查報導。最經典的一次發生在2021年追蹤某家某二手汽車交易平台，臥底時間長達四個月。

當時為了獲取核心證據，老K化名進入公司擔任銷售，卻發現職位太低根本碰不到內部資料。他「一咬牙、一跺腳」決定拼業績，沒想到一路往上升，直接被老闆提拔成二把手，手下管著十幾號小弟喊他「老大」。

這段經歷被網友稱為「現實版無間道」。老K回憶，當時由於職位晉升太快、收入翻倍，台裡的導演天天提心吊膽，每天打電話「噓寒問暖」，生怕他太投入直接「叛變」當了老闆。正是坐上了高位，他輕鬆拿到了所有內部資料，將黑心商家的欺詐套路與暗箱操作拍得鐵證如山。

老K傳奇背後是常人難以想像的艱辛與危險。他透露，暗訪前必須接受「魔鬼訓練」，包括更名改姓、斷絕社會關係，以防真實身分暴露後遭到報復。2023年曾有驚險時刻，一次騎車暗訪不慎摔倒，腿被重重壓在車下，周圍路人紛紛圍觀。

那一刻，他第一反應不是疼，而是極度恐慌，「壞了，被人關注到了！」對於調查記者來說，暴露身分往往意味著所有努力付諸東流，甚至人身安全受到威脅。

從業15年的他依然在潛行，老K的筆記本上記滿了非法企業盜取個人資訊的各種套路，在剛結束的第36屆《央視》「315晚會」，雖然曝光「漂白雞爪」、增高騙局等重磅黑幕，老K始終保持低調。他習慣把收集到的不法資訊在每天暗訪結束後，重新分類、謄寫整理，確保每一份證據都無懈可擊。

老K是《央視》重點保護的調查新聞記者，外界很少人知道他真面目。為了保護身份，網路搜索關鍵字：記者、老Ｋ、維權、臥底等字，只會出現戴著孫悟空面具的照片。老K的故事讓大陸全網看呆，也讓無數人感動，正是因為有這樣勇敢的調查記者，才能黑心商家無處藏身。

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