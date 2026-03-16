卓榮泰：昨111國人搭正常航班中東返台　駐外館已關懷6000多國人

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者徐文彬攝）



記者陶本和／台北報導

針對中東情勢，國人返台的相關安排，行政院長卓榮泰16日出席「2026中小企業信用保證融資業務績優金融機構及授信經理人頒獎典禮」時表示，昨天（15日）有111位國人搭乘正常航班返台，且飛機上還有1、200個空位，顯示要回來的國人都能充分提供適當管道，從戰事發生到現在，已有2147位國人安全返國，且駐外館主動關懷，用各種通訊找到台灣在中東各個國家的人們，關懷次數達到6417人。

卓榮泰表示，今天中東的局勢依然在進行當中，台灣的能源供應是全面掌握，在經濟部盤整下，3、4月的能源已經不成問題，各個來源都有掌握住了，包括LNG天然氣在內，都夠3、4月穩定的供應。

卓榮泰表示，今天早上有特別再度開會，希望可以全數掌握到5月的能源來源，讓全國的民生產業都可以持續穩定下來，到6月之後，會開闢新的契約，跟其他的國家建立新的合作關係。

另外，針對中東地區國人撤離的安排，卓榮泰表示，昨天一天有111位國人搭乘正常的航班回來，且飛機上還有1、200個空位，表示要回來的國人，都能夠充分提供適當的管道回來。他說，從戰事發生到現在，已經有2147位的國人安全返國，且中東的各國駐館也用主動關懷的方式，用各種通訊來找到台灣在中東各國的國人，關懷次數達6417人。

卓榮泰指出，到目前為止，包括科威特、伊朗、伊拉克空域是關閉的，以色列是部分開放，只有阿曼、約旦跟沙烏地阿拉伯是全面開放空域，但可以飛的也是當地的飛機，台灣持續掌握所有狀況，讓國人能夠回來。