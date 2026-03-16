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北捷為何不開24小時？官方揭「關鍵3.5小時」　沒了恐出大事

台北捷運。（示意圖／黃耀徵攝）

▲台北捷運一直都是雙北人、旅客重要的大眾運輸工具。（示意圖／CTWANT）

圖文／CTWANT

台北捷運是許多大台北民眾通勤的主要交通工具之一，外國觀光客來台也經常安排搭乘體驗看看。其實一直以來都有人好奇，為何捷運不能24小時營運，對此，北捷官方有悄悄解答，基於確保系統行車安全、維護沿線居民安寧及軟硬體修繕必要性，現階段營運時間仍將維持每日清晨6時發出首班車，並於深夜12時發出末班車，暫無延長或改為全天候通車之計畫。

從台北捷運官網的常見問答中，有一題是「台北捷運的營運時間為何？是否可延長？」答案寫道，台北捷運的營運時間從早上6點發出首班車開始，至晚上12點發末班車結束；雖然帳面上末班車於午夜12時自端點站出發，但以淡水信義線為例，列車抵達終點象山站時已接近凌晨1時。

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列車抵達終點並不代表結束，隨後還需進行回送機廠、車廂清潔與例行保養，待所有列車歸隊已超過凌晨1時30分；加上清晨5時起北捷人員便須進行軌道巡視與發車前置準備，每日實際可運用於核心設施維修的時間僅剩短短約3.5小時，時間已壓縮至極限。

故考量到台北捷運採高密度發車模式，軌道設備與電聯車的損耗極大，必須仰賴每日深夜進行高強度的預防性維修，才能維持系統的高可靠度。北捷強調，這段「黃金維修時間」若再縮減，將直接影響工程人員對軌道、電路及號誌系統的檢修品質，恐增加營運期間的故障風險，甚至威脅行車安全，因此維持現有維修工期有其必要性。

除此之外，北捷提到，捷運路線中有許多路段鄰近密集的住宅區，若在深夜持續運行，列車產生的噪音與振動將嚴重干擾周邊市民的居家作息。最後，北捷表示，為兼顧旅客安全、快速、舒適的運送服務，並在都市便利與居民生活品質之間取得平衡，目前早6晚12的營運時段是經過多方評估後的最佳方案，現階段仍以維持現狀為宜。

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