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打造南科快速生活圈！　林俊憲率交通委員會考察北外環交流道　

▲立法院交通委員會召委林俊憲率隊考察國道1號北外環交流道工程進度。（記者林東良翻攝，下同）

▲立法院交通委員會召委林俊憲率隊考察國道1號北外環交流道工程進度。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為加速建構「南科快速生活圈」，林俊憲16日以立法院交通委員會召委身分率隊前往台南考察「國道1號北外環交流道工程」，這也是他新會期上任召委後的首場交通建設考察行程。陳世凱也親自出席，與交通部高速公路局、內政部國土管理署及台南市政府工務局等單位及地方民代共同了解工程進度與未來規劃。

▲立法院交通委員會召委林俊憲率隊考察國道1號北外環交流道工程進度。（記者林東良翻攝，下同）

此次考察除林俊憲外，立委林宜瑾也到場關心地方交通建設，台南市議員黃麗招、蔡筱薇、周嘉韋、林依婷、沈震東、黃肇輝與李啟維等人亦出席，關注台南重大交通建設推動情形。

▲立法院交通委員會召委林俊憲率隊考察國道1號北外環交流道工程進度。（記者林東良翻攝，下同）

林俊憲表示，北外環道路是台南近年最重要的交通建設之一，未來將串聯台南市區、永康、安南與南部科學園區，形成重要快速路網。隨著南科產業持續成長、通勤人口快速增加，交通壅塞問題逐漸浮現，北外環道路的推動對完善台南交通體系具有關鍵意義。

▲立法院交通委員會召委林俊憲率隊考察國道1號北外環交流道工程進度。（記者林東良翻攝，下同）

交通部高速公路局指出，本次考察的北外環交流道工程由高速公路局第二新建工程分局負責執行，總經費約14.28億元，自2023年9月開工，目前整體工程進度已達78.89%，較預定進度超前約3.94%。工程內容包括增設北外環交流道北入與南出匝道、台南系統交流道匝道拓寬為雙車道，並將國道1號主線調整為「3主線＋2輔助車道」，同時整合北外環平面道路與人行、自行車動線。

▲立法院交通委員會召委林俊憲率隊考察國道1號北外環交流道工程進度。（記者林東良翻攝，下同）

林俊憲指出，過去台南市區往返南科，多仰賴永康交流道進出國道，長期造成車流壅塞；未來北外環交流道完成後，舊台南市區將可直接銜接國道系統，提供新的進出動線，預估可有效分散永康交流道車流，並大幅縮短市區往返南科的通勤時間。

交通部也表示，未來市區往返南科的行車時間可望由約75分鐘縮短至46分鐘，不僅能提升交通效率，也有助減少壅塞與碳排放，每年預估可減少約2465公噸碳排放量。

▲立法院交通委員會召委林俊憲率隊考察國道1號北外環交流道工程進度。（記者林東良翻攝，下同）

林俊憲進一步指出，北外環道路各期工程正持續推動，其中第二期工程已進入施工階段，預計2026年底至2027年中陸續完工；而被稱為「最後一哩路」的第四期工程，目前路線規劃已確定，台南市政府也將加速完成用地取得作業，全力推動工程進展。

台南市政府工務局補充說明，配合北外環交通改善，市府也同步規劃交流道增設匝道與交通優化工程，包括新增西往南、南往西、南往東及東往南4股匝道，並於國道1號南側規劃集散道路系統，在北外環至永康交流道之間設置雙向2車道集散道路，以分流國道主線車流。

▲立法院交通委員會召委林俊憲率隊考察國道1號北外環交流道工程進度。（記者林東良翻攝，下同）

工務局表示，市府也將配合辦理永康匝道動線調整工程，透過匝道重新銜接與集散道路整體規劃，減少車流交織情形，提升交流道整體運作效率。整體計畫經費約77.09億元，目前已完成期末審查，預計4月提報交通部高速公路局審議。

▲立法院交通委員會召委林俊憲率隊考察國道1號北外環交流道工程進度。（記者林東良翻攝，下同）

隨著南科持續擴張帶動產業與就業人口成長，台南交通需求也快速增加。未來透過北外環道路、國道交流道改善、快速道路與捷運路網等多元交通建設逐步完成，將形成完整交通路網，而北外環道路也被視為串聯台南市區與南科產業園區的重要關鍵節點。

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