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AI出大包！杜告犬疑遭虐死…無辜烘焙坊遭出征「狂洗一星負評」

▲彰化伸港鄉永芳烘焙坊遭出征。（圖／業者提供）

▲彰化伸港鄉永芳珍烘焙坊無辜遭牽連。（圖／業者提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市一隻年約1歲大的杜告母犬「健康」，2月5日疑遭飼主虐打後離奇消失，日前有動保團體在伸港鄉發現一具狗屍，愛狗人士認為就是「健康」的遺體。然而伸港鄉一家知名烘焙坊卻因AI出包、誤與虐狗案聯結在一起，因此遭到網友出征，狂洗一星負評，業者今天強調「完全不認識飼主，從未沒養狗，更不可能虐狗」，並嚴厲譴責未經查證的不實言論已對商譽造成嚴重傷害，揚言將保留法律追訴權，絕不姑息。

▲彰化伸港鄉永芳烘焙坊遭出征。（圖／業者提供）

▲該名網友自認查證不足和店家道歉。（圖／業者提供）

位於伸港鄉的「永芳珍手工烘焙坊」，近日突然遭到大批網友出征，Google評論被洗上一堆一星負評，甚至有人直接將店家與虐狗案畫上等號。原來是有網友透過AI查詢虐狗案相關資訊時，不知道是提問方式出錯還是系統誤判，竟然把虐狗案的地點與永芳珍烘焙坊連結在一起，導致這家跟案件完全無關的店家，莫名其妙成了網友圍攻的對象。

永芳珍業者今(2日)公開po文喊冤，語氣中滿是無奈與委屈。強調虐狗事件的飼主是在彰化市，而他們的店開在伸港鄉，雙方根本八竿子打不著。「就因為一個網友不知道怎麼問AI的，讓AI答案連結到我們，我們就這樣被牽連進來了。」

▲失蹤杜告母犬尋獲已死亡。（圖／民眾提供）

▲失蹤杜告母犬疑似尋獲已死亡。（圖／民眾提供）

業者更嚴正聲明，如果網友能證明虐狗事件真的跟永芳珍有任何關係，他們願意立刻停止營業，為自己的聲譽負責，但現在這種毫無根據的指控，已經嚴重傷害到店家長久以來的努力。雖然那位搞烏龍的網友事後已在粉專道歉，承認自己沒有詳細查證，但造成的傷害已經無法挽回。

消息傳出後，許多曾光顧過的民眾和在地鄉親紛紛跳出來聲援永芳珍。有常客說店家服務一直很親切，從來沒看過店裡有養狗；也有住在附近的鄰居表示，根本沒聽過狗叫聲，哪來的虐狗？大家紛紛痛批這些「鍵盤俠」根本沒求證就亂帶風向，發表攻擊性言論都不用負責，支持店家提告討回公道。

▲小杜告犬遭到飼主虐打遭動防所開罰目前行蹤不明。（圖／網友提供）

▲失蹤杜告母犬疑似尋獲已死亡。（圖／民眾提供）

由於這起網路霸凌事件越演越烈，已經引起警方高度重視。和美警分局伸港分駐所特別呼籲，目前「健康」虐狗案已經由動物防疫所和警方介入調查，請所有網友保持理性冷靜，不要有任何暴力或違法行為。如果發現有違法情事，警方將立即偵辦，絕不寬貸。

▲彰化伸港鄉永芳烘焙坊遭出征。（圖／業者提供）

▲彰化伸港鄉永芳珍烘焙坊無辜遭牽連。（圖／業者提供）

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