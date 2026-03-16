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天聖宮160週年「雙媽會」遶境　大甲媽+樓厝媽3/28起巡境屏東市

▲大甲媽+樓厝媽3/28起巡境屏東市。（圖／屏東市天聖宮提供）

▲大甲媽+樓厝媽3/28起巡境屏東市。（圖／屏東市天聖宮提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東市天聖宮今年迎來天上聖母開基160週年重要里程碑，特別邀請台中鎮瀾宮「大甲媽」與天聖宮「樓厝媽」聯合舉辦「雙媽會」遶境盛典，活動將於3月28日及29日連續兩天舉行，分別在屏東市區及新生里展開，預料將吸引大批信眾與民眾沿途參拜，熱鬧可期。

本次活動由屏東市天聖宮主辦，並與台中鎮瀾宮跨縣市合作，象徵媽祖信仰的交流與傳承。遶境首日（3月28日，農曆2月10日）將巡行屏東市區主要街道；第二日（3月29日，農曆2月11日）則深入新生里社區，讓地方居民近距離參與媽祖遶境祈福活動。

天聖宮主委李文麟表示，天聖宮創建於1946年，前身可追溯至日治時期庄民所組成的媽祖會，當時供奉於民宅，後來由信徒集資在現址興建廟宇。廟宇曾歷經火災與重建，並於1988年完成現今規模，逐漸成為屏東市重要的宗教信仰中心。

天聖宮主祀天上聖母，並奉祀陳府千歲、玄天上帝、宋王爺公、福德正神及觀世音菩薩等神祇，長年香火鼎盛。每逢三年一科的農曆三月二十三日媽祖聖誕，皆舉辦進香、遶境與平安宴等活動，凝聚地方信仰力量，也成為屏東市民重要的精神寄託。

今年適逢天上聖母開基160週年，天聖宮特別規劃「雙媽會」活動，迎請大甲媽與樓厝媽同時駐駕巡境，象徵媽祖庇佑屏東、福澤鄉里。活動期間除遶境外，也將安排陣頭表演、藝文展演及平安祈福儀式，增添宗教文化熱鬧氛圍。

主辦單位提醒，遶境期間部分路段將進行交通管制，呼籲民眾配合現場工作人員指揮，共同維護活動秩序。相關遶境路線與時間也將於活動前公布於天聖宮官方社群平台，歡迎信眾踴躍參與，共同感受媽祖信仰的文化魅力。

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