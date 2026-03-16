病房窗戶怎麼開的？新北男住院2個月墜樓亡　家屬怒告醫院結果曝

▲新北1名張姓男子住院期間10樓墜樓亡，家屬控醫院疏失。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者黃宥寧／台北報導

新北市1名張姓男子因疾病入住醫院治療，未料住院期間竟從病房窗戶墜樓身亡。家屬質疑院方未妥善管理病房安全設備，提告醫院負責人涉犯過失致死。不過，士林地檢署調查後認為，院方在設施管理及巡查制度上並未違反相關規定，也難認與死者死亡結果具有相當因果關係，因此認定犯罪嫌疑不足，作出不起訴處分。

張男於2024年6月11日入住新北淡水區某醫院接受治療，病房護理站採門禁管理，僅有工作人員持鑰匙才能進出，病患無法自行離開護理站；院內各項物品也依危險程度分類管理。

然而，同年8月12日下午3時40分許，張男被發現從10樓病房窗戶墜落至地面，造成多處骨折、心臟破裂及多重器官損傷，送醫搶救仍不治身亡。

家屬認為，院方未確實管理病房窗戶安全措施，也未做好巡查，才導致張男有機會打開窗戶墜樓，因此提告院方負責人涉犯刑法過失致死罪。

但檢方調查發現，病房窗戶平時以銅鎖固定，鑰匙由護理站統一保管於上鎖抽屜內，並有借用登記紀錄。院方每月也會進行安全檢查，檢查項目包含門窗、逃生設備及鎖具功能，案發前最近一次檢查時間為2024年7月9日，當時未發現異常。

此外，護理人員證稱，住院期間患者服藥與觀察紀錄均屬正常。警方到場時，病房窗戶呈開啟狀態，但並未發現破壞痕跡；檢方另函詢新北政府衛生局，確認現行醫療機構設置標準，並未明文規定病房對外窗戶須設置特定鎖具或固定方式。

綜合現場照片、安全檢查紀錄、護理紀錄及相關證詞，檢方認為院方已定期進行安全檢查，也有妥善管理鎖具，難認醫院設備或護理人員有違反注意義務的情形，亦難認與張男死亡之間具有因果關係，故認犯罪嫌疑不足，依刑事訴訟法第252條第10款，作出不起訴處分。

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