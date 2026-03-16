守護174線山道安寧！警監環聯手稽查　攔查75車取締24件違規

▲白河警分局會同交通警察大隊、新營監理站與環保局，在東山174線執行聯合稽查勤務。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為維護山區道路交通安全與環境安寧，台南市警察局白河分局於3月14日會同台南市警察局交通警察大隊、新營監理站及台南市政府環境保護局等單位，在東山區市道174線「橫路休息站」旁執行聯合稽查勤務，針對改裝車輛、噪音擾民及各項交通違規加強取締，以守護山道交通秩序與居民生活品質。

警方表示，本次聯合稽查共攔檢汽、機車75輛，取締各類違規共24件。其中包括機車改裝排氣管未向監理站辦理變更登記3件、機車頭燈變更LED未登檢3件、汽機車設備改裝導致規格不符或車身設備擅自變更4件、未繫安全帶1件、大貨車裝載超重1件，以及無照駕駛8件；其中無照駕駛案件當場依法扣牌並移置保管。

此外，環保局現場檢測發現1輛改裝排氣管汽機車噪音超標，除依《噪音管制法》告發外，並要求限期改善；另蒐證1輛改裝排氣管噪音汽車並通報環保局辦理召回檢測；另有2輛車因加裝設備疑違反車輛檢驗規定，已通報監理站召回檢測。

警方指出，近年部分駕駛為追求車輛外觀或聲浪效果，任意改裝排氣管、燈光或拆除設備，不僅可能影響行車安全，也容易產生噪音擾民問題，因此持續結合監理與環保單位執行聯合稽查，以有效遏止違規行為。

警方也呼籲駕駛人，切勿為了追求酷炫或聲浪效果，任意改裝或拆除車輛燈光、雨刷與排氣管等設備，若未經合法審驗即變更車輛重要設備，不僅可能影響其他用路人辨識與安全，也將面臨罰鍰、限期改善或臨時檢驗等處分，若未依規定改善，車牌甚至可能被註銷，得不償失。