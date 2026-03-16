從小愛玩寶可夢　興大教授發現新物種「命名三神鳥」登國際專訪

▲由於這三種甲蟲極為稀有，蕭昀決定以《寶可夢》中稀有的「三神鳥」—急凍鳥、火焰鳥、閃電鳥為其命名。（圖／中興大學提供）



記者游瓊華／台中報導

超狂！全球每年約有6000種昆蟲被新發現並命名，但多數研究往往不為大眾所知。不過，台灣中興大學昆蟲學系助理教授蕭昀（Yun Hsiao）在澳洲發現三種新種甲蟲，身為寶可夢狂粉的他，決定以寶可夢中的「三神鳥」為其命名，讓嚴謹的科學研究與流行文化產生有趣連結。澳洲廣播公司（ABC）於3月中也專訪報導這段研究歷程。

中興大學指出，蕭昀在澳洲國立大學（Australian National University, ANU）攻讀博士期間，於澳洲聯邦科學與工業研究組織（CSIRO）「澳洲國家昆蟲標本館」研究赤翅蟲科（Pyrochroidae）甲蟲時，發現三個過去從未被科學界記錄的新物種。經與美國東新墨西哥大學（Eastern New Mexico University）昆蟲學家Darren Pollock教授合作確認後，研究團隊於2021年正式發表這項發現。

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▲蕭昀本身也是寶可夢狂粉。（圖／中興大學提供）



由於這三種甲蟲極為稀有，蕭昀決定以《寶可夢》中稀有的「三神鳥」—急凍鳥、火焰鳥、閃電鳥為其命名，分別為Binburrum articuno、Binburrum moltres與Binburrum zapdos。

這項命名讓原本較為冷門的昆蟲分類研究意外受到關注，也引發國際媒體報導與粉絲創作，成為科學與流行文化交會的案例。這三種甲蟲甚至登上國際新聞版面，寶可夢粉絲也依據這些甲蟲創作新的寶可夢設計；還有一位英國學生將相關研究製作成精美的Risograph插畫小誌，作為大學專題並寄給蕭昀。

▲蕭昀回憶，自己從小就喜歡在草叢與林地中捉昆蟲。（圖／中興大學提供）



蕭昀回憶，自己從小就喜歡在草叢與林地中捉昆蟲，1996年推出的《寶可夢 紅／藍》遊戲讓他對昆蟲世界產生更深的興趣，也間接影響了他日後投入昆蟲分類與生物多樣性研究，這次以寶可夢角色命名新物種，意外讓更多人關注昆蟲分類學，也讓科學研究更容易被社會理解。

目前蕭昀在中興大學開設「文化昆蟲學」課程，探討昆蟲與人類文化之間的關係。他表示，《寶可夢》其實呈現了類似「公民科學」的概念，透過蒐集與記錄物種，引導更多人走進自然、認識昆蟲，進而關注生物多樣性。