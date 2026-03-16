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山城警東勢交通隊新址啟用　整合資源便民服務提升效率

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

▲台中東勢警分局交通隊今日在警備隊同址舉辦啟用典禮，整合資源後更便民減少洽公時間。（圖／記者李陳信得翻攝，下同）

記者李陳信得／台中報導

台中市東勢警分局交通隊今(16)日在東勢區第六橫街(原警備隊)舉辦啟用典禮，將縮短山城地區洽公時間更能第一時間疏導交通，大幅提升處置效能。分局長蘇玉坪主持啟用典禮，特別邀請警察局交通警察大隊大隊長、山城三區區長、民意代表及四大民力中隊長等各界貴賓到場，共同見證山城交通服務邁向新篇章。

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

蘇玉坪表示，數據分析顯示東勢區事故量高居全轄首位（約占50%），是交通防制的重中之重。原駐地位於石岡區，距離東勢區核心事故熱點需 6 分鐘車程；今日遷入分局現址後，與熱點距離縮短至僅 0.7 公里，此項調整不僅能縮短民眾等待時間，更能第一時間疏導交通，大幅提升處置效能。分局長強調，交通分隊與警備隊合署辦公後，將透過資源共享發揮五大核心效益，利於即時調度人力，確保突發狀況能迅速應變，確保駐地全天候安全防護機制無死角，透過支援機制提升接聽及處置效率，確保民眾案件不漏接，在現有人力架構下，透過橫向支援達到勤務運用最大化，藉由共同辦公環境培養默契，強化重大案件的聯合處置能力。

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

新駐地位處東勢核心區域，地理位置居中，內部重新規劃專屬受理民眾報案區及現代化辦公空間，並結合分局行政資源提供一站式服務。不僅顯著改善同仁的工作品質，也讓市民能享有更具識別度且舒適的洽公環境。未來東勢分局將持續秉持專業與效率，全力營造更安全、順暢的交通環境。提醒市民朋友，若有事故申領或相關交通事務需求，請前往東勢分局警備隊建築物，東勢交通分隊將竭誠提供優質的警察服務。

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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