vivo也要漲價！部分商品將於18日調整　陸門市證實：已收到通知

▲vivo品牌代言人為近日熱播陸劇《逐玉》女主角演員田曦薇。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

中國智慧型手機市場價格近期可能迎來新一波上調。繼OPPO之後，vivo也宣布將調整部分手機建議零售價，原因與全球半導體與儲存晶片成本持續上漲有關。對此，多家直營門市員工也證實，已收到漲價通知。

據《紅星新聞》報導，vivo於16日發布《關於vivo及iQOO部分產品建議零售價調整的說明》，宣布自3月18日10時起，將對部分產品的建議零售價進行調整。

▲vivo調整售價公告。（圖／翻攝自微博）

vivo表示，此次價格調整主要受到全球半導體及儲存元件成本持續大幅上升的影響。多家vivo官方授權體驗門市人員16日也證實，已收到相關漲價通知，但具體涉及機型與漲價幅度仍未公布。

在vivo之前，OPPO也已宣布，將對部分手機產品調整價格。根據公告，OPPO及一加部分已上市機型將於3月16日起上調價格，涉及產品包括OPPO A系列、K系列及一加機型，但OPPO Find系列、Reno系列與OPPO Pad系列不在此次調整範圍內。

▲vivo相關產品。（圖／翻攝自微博，上同）

OPPO指出，價格調整主要同樣受到，包括高速儲存硬體在內的多項核心零件成本上漲影響。先前OPPO官方授權體驗門市透露，相關機型的價格漲幅大約在300元至500元（人民幣，下同）之間。

市場研究機構Counterpoint Research預測，3月之後，在中國市場新發布的智慧型手機，其平均售價可能比2025年同級產品普遍上漲15%至25%。

▲vivo品牌代言人田曦薇。（圖／翻攝自微博，上同）

TrendForce集邦諮詢也指出，記憶體價格持續上漲正對終端產品售價形成壓力，2026年全球手機產量可能因此出現下滑。

報告預估，受記憶體價格高漲影響，2026年全球手機產量可能年減約10%，總量降至約11.35億支。若記憶體價格持續攀升，全球手機市場的年減幅度甚至可能擴大至15%以上。

分析認為，在成本持續上升的情況下，提高終端售價已成為手機品牌維持營運的重要手段，各品牌也可能透過調整產品配置或產品結構，以應對記憶體價格長期高位的市場環境。