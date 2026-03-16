旅美台將聚餐！龍哥、費仔被帶去吃「超台味火鍋」　在美台人推爆

▲旅美幫大集合。（圖／截自沙子宸Threads）



記者施怡妏／綜合報導

Team Taiwan雖然已結束本屆經典賽征程，話題熱度仍持續延燒。旅美球員近日再度聚首，還找來因傷退賽的龍恩同框，就有眼尖網友認出，大家一起聚餐的餐廳，居然是「三媽小火鍋」。貼文曝光，一票網友驚呼「沒想到美國真的有三媽」、「要變成新一代台灣之光了嗎？」還釣出吃過的網友留言。

中華隊在東京預賽結束後各自返隊，旅美球員陸續回到母隊報到。由於各隊春訓基地距離相近，加上運動家與守護者剛結束交手，林維恩、沙子宸也分別在社群平台分享聚會照片，讓球迷一飽眼福。

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沙子宸在Threads曬出一張大合照，畫面中包括龍恩、費爾柴德、林維恩、柯敬賢、林昱珉，同行的還有各隊翻譯。「大E人」林維恩則在IG分享自己與費爾柴德、龍恩的合照。

▲林維恩與龍恩、費仔合照。（圖／截自林維恩IG限時動態）



旅美球員再聚首 聚餐地點竟是「三媽小火鍋」

就有眼尖網友發現，聚餐的餐廳居然是充滿台味的「Pop Pot & Tea AZ（三媽嗅嗅鍋）」，並在PTT發文「維恩真的帶龍哥還有費仔去吃三媽了」。

貼文曝光，一票網友驚訝，「我一直以為三媽是開玩笑的哏，沒想到美國真的有三媽」、「三媽開到美國？太神啦」、「比較驚訝是三媽原來開到美國去了」。還釣出吃過的網友留言，「這家我吃過，味道還行，但跟台灣還是稍微不一樣」。

實際查看店家的Google評論，有許多台灣人留言，「在美國可以吃到台灣味的火鍋很感動，選項很多而且還有包廂式可供聚餐還可唱歌，跟台灣的三媽臭臭鍋很像，但比三媽好吃」、「份量、味道都不錯，炸地瓜好吃，可是平日中午也要等餐20-30分鐘，太久了吧」、「這裡有台灣網咖的炸物跟三媽臭臭鍋的美妙融合，既熟悉又久未回味的味道，超爽」、「這是正宗的台灣火鍋！就連開胃菜都非常道地」、「除了小火鍋外，他們的臭豆腐、炸雞排、甜不辣等也都在水準之上，飲料價格更是佛心來著」。