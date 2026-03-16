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林志穎砸2億入手法拉利F80　他好奇「錢到底從哪來？」鄉民笑了

▲台灣藝人林志穎夢幻車款再加1！喜提法拉利F80超跑。（圖／翻攝自Ferrari）

▲台灣藝人林志穎夢幻車款再加1。（圖／翻攝自Ferrari）

記者施怡妏／綜合報導

台灣演藝圈愛車成癡，同時也是職業賽車手的「不老男神」林志穎，日前親自飛往義大利馬拉內羅Maranello，完成「馬王」Ferrari F80的交車儀式，這款全球限量的頂級超跑，身價估計突破新台幣2億元。就有網友好奇「林志穎錢到底從哪來？」貼文一出，一票網友笑了，「家境本來就很好，加上自己又很會賺」。

不只超跑受矚目　林志穎財力同樣吸睛

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有網友在PTT發文，林志穎近年並非超級當紅藝人，既無主持節目、也無熱賣唱片或接不完的戲劇，「簡單說，只是有知名度但沒辦法變現的藝人吧？但他到底為什麼這麼有錢？可以這樣一直玩車？」

貼文曝光，網友指出，林志穎原生家庭條件不差，而且後天也很努力，不只是單純藝人，還長期跨足賽車、商業與科技等多個領域，「家境好，自己肯拚又認真，根本模範」、「特斯拉都燒不死的天選之人」、「他本來就是有錢人，藝人只是副業而已」、「他本業做的比演藝事業好很多，人家真的很強」、「聰明有實力也努力，根本富二代楷模，愛家人又個性好，真正沒負評」。

▲▼林志穎發文慶祝出道32年。（圖／翻攝自Facebook／林志穎 Jimmy Lin）

▲林志穎1992年出道。（圖／翻攝自Facebook／林志穎 Jimmy Lin）

家境本來就好　個人事業也很拚

還有網友提到，「他當年很紅，然後加上會經營」、「早期林志穎本身也很紅好嗎，還紅到泰國馬來西亞等地」、「你知道他當年有多紅嗎？靠他那張帥臉就可以廣告接到手軟」、「年輕時很紅，不要只看現在」。

事實上，林志穎17歲出道就爆紅，人氣更是紅到香港，1994年在事業高峰之際，選擇入伍當兵，當年他20歲。22歲（1996）退役後他獨立門戶自己打理演藝事業，同時也跨界投資股票、挑戰賽車，2000年後到大陸拍戲，2007年演出三立偶像劇《放羊的星星》。

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