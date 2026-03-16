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年薪150萬還包食宿！她「1原因」想離職讀書　網勸：你也找找看

▲上班族,小資女,職員,員工,打電腦,上班。（圖／資料照）

▲原PO想離職了。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／曾筠淇報導

許多人嚮往高薪且輕鬆的工作，但太過安逸也可能引發焦慮。近日有一名女網友發文透露，她目前被派到印尼工作，雖然年薪達150萬元且公司包吃住，然而，她因為每天的實際工作時間極短，所以實在覺得毫無成就感，萌生離職念頭，並回台攻讀研究所。貼文曝光後，引起討論。

每天只要努力2小時！她嘆沒成就感

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這名女網友在Dcard上，以「上班摸魚好無聊，想離職唸研究所」為標題發文，提到她目前28歲，被派到印尼工作。雖然表定上班時間為早九晚六且週休一日，但每天實際只需努力2小時，其餘時間全在偷偷滑手機。這種狀態，讓工作5年的她自覺像薪水小偷，毫無成就感。

年薪百萬包食宿！月存8萬卻無感

提及目前的薪資待遇，原PO透露每個月本薪加津貼可領10萬元，年薪約150萬元。因公司提供食宿，且她無購買名牌或高消費習慣，所以每個月都能存下7到8萬元。不過看著存款穩定增加，她反而開始感到無感，覺得生活過於安逸，讓自己失去了前進的衝勁。也因此，自認沒有長進的她，最近便想提離職，回台念研究所，但姊姊得知後，卻試圖阻止她。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「好好，我也想要這個工作」、「你就是太閒，別離職，上班摸魚的時間拿來讀書或學點自己有興趣的東西，這麼悠閒又高薪的工作不是隨便找都有的」、「我跟你一樣上班時間太多，之前用上班時間已經讀了會計系，這次打算讀資料科學！你也可以找找看有沒有遠端大學之類的」、「在職專班，既可保持收入，又能上班處理學校事務」。

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