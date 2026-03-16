Lady M「一早7：46」公嬤軍團神卡位　OL目擊傻眼！

▲不少長輩在Lady M店外等候。（圖／梁小姐授權引用）

記者周亭瑋／綜合報導

紐約甜點品牌「LADY M」本月推出話題新品「杜拜巧克力千層蛋糕」，一上市即引發瘋搶，甚至在網路上掀起代購亂象。一名梁小姐今（16）早就目睹，LADY M台北旗艦店尚未營業，店外就排滿長輩，不禁傻眼直呼「不能留一口給平凡上班族吃嗎？」

代購老人團出巡？ 「不到8點」旗艦店外一票長輩

[廣告]請繼續往下閱讀...

梁小姐今早7點46分經過Lady M台北旗艦店時，赫然發現店外已排起長長人龍，且多為年長者。她將畫面分享至Threads，不滿表示「真正想吃的人根本買不到。」

對此，網友們紛紛回應，「就黃牛代購炒賣，跟之前好市多梳妝台一樣」、「代購老人團出巡賺錢錢的」、「都是代排阿嬤LINE群」、「之前連聯名球鞋也都是這群阿公阿嬤在排」、「有人賣原價加700元，一片變1000元，真的哇靠」、「代排阿嬤軍團無所不在」、「到底怎麼紅的？我都還沒吃到」、「等這波風潮過再去試試」。

▲Lady M杜拜巧克力千層蛋糕出現高價轉售情形。（圖／Lady M提供）

每片炒價至1500元！Lady M緊急祭「限購2片」

針對網路上瘋傳的「天價代購費」，原價300元的蛋糕，在非官方管道甚至被炒作到1500元，價差高達5倍。Lady M官方今日作出回應，宣布即日起調整購買規則，每人限購數量縮減為2片，希望能讓更多真正喜愛甜點的消費者買到。

業者也特別提醒，由於千層蛋糕須冷藏保存，非官方管道轉售的運送與保存條件難以掌握，建議消費者透過官方管道購買，以確保食用安全與最佳風味。

活動提前至3月31日結束！Lady M：門市現場販售為主

除了祭出限購措施，Lady M同時宣布一項重大調整：杜拜巧克力千層蛋糕原定供應至4月30日，現決定將供應期大幅縮短，提前於3月31日停止販售。

．梁小姐授權引用。

►新北桌遊店「新店員報到」狂曬辣照 本尊被神出！老司機嗨翻

►運將陷熱戀「越南女友很漂亮！」 律師一聽秒抖：快報警

►台積電工程師「逼妻賣3千萬遺產房」 代書急勸！真相爆心碎